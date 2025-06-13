Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 07:15
 

Один гол решил сенсационный исход в группе клубного чемпионата мира

  Комментарии

Поделиться
Один гол решил сенсационный исход в группе клубного чемпионата мира ©ФК "Атлетико Мадрид"

В заключительном туре группы B клубного чемпионата мира мадридский "Атлетико" одержал минимальную победу над бразильским "Ботафого" - 1:0, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В заключительном туре группы B клубного чемпионата мира мадридский "Атлетико" одержал минимальную победу над бразильским "Ботафого" - 1:0, сообщают Vesti.kz.

Единственный мяч на 87-й минуте забил французский нападающий "матрасников" Антуан Гризманн, который вышел на замену в начале второго тайма.


Однако этой победы подопечным Диего Симеоне оказалось недостаточно для выхода в плей-офф. Чтобы опередить "Ботафого" по дополнительным показателям, "Атлетико" необходимо было забивать как минимум еще один гол - в этом случае команды сравнялись бы по разнице мячей, и испанцы заняли бы место в следующем раунде за счет победы в очной встрече.

В итоге три команды - "Пари Сен-Жермен", "Ботафого" и "Атлетико" - завершили групповой этап с шестью очками. Судьбу путевок в плей-офф решила разница мячей: у ПСЖ +5, у "Ботафого" +1, у "Атлетико" -1. Ключевым моментом стала сенсационная победа "Ботафого" над ПСЖ во втором туре (1:0), благодаря которой бразильцы набрали важнейшие три очка и сохранили преимущество над мадридцами.

Итоговая таблица группы B клубного чемпионата мира:

  1. ПСЖ - 6 очков (+5) - вышел в плей-офф
  2. "Ботафого" - 6 очков (+1) - вышел в плей-офф
  3. "Атлетико" - 6 очков (–1)
  4. "Сиэтл Саундерс" - 0 очков

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 00:00   •   не начат
Бенфика
Бенфика
(Лиссабон)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Бенфика
Ничья
Бавария
Проголосовало 106 человек

Реклама

Живи спортом!