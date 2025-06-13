"Лео - величайший, но мы должны победить": В ПСЖ - о матче против Месси

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от битвы с "Интер Майами" в 1/8 финала клубного чемпионата мира - и прокомментировал предстоящую встречу с экс-партнером по команде Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.
ПСЖ и "Интер Майами" сыграют в Атланте 29 июня.
"Лео - прекрасный друг, он невероятен и является величайшим игроком в мире.
Мне представилась возможность поиграть вместе с ним, это было потрясающе. Это были фантастические два года для меня. Но сейчас наша команда должна победить", - цитирует Доннарумму Onefootball.
Напомним, "Интер Майами" набрал пять очков и по дополнительным показателям занял второе место в группе A. У ПСЖ шесть баллов и итоговое первое место в квартете B.
Месси сыграл в трех встречах и забил один гол.
No caption needed 🐐✨ pic.twitter.com/t4VJIaT45v— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 24, 2025
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