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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 16:51
 

"Лео - величайший, но мы должны победить": В ПСЖ - о матче против Месси

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"Лео - величайший, но мы должны победить": В ПСЖ - о матче против Месси ©x.com/InterMiamiCF

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от битвы с "Интер Майами" в 1/8 финала клубного чемпионата мира - и прокомментировал предстоящую встречу с экс-партнером по команде Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

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Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от битвы с "Интер Майами" в 1/8 финала клубного чемпионата мира - и прокомментировал предстоящую встречу с экс-партнером по команде Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

ПСЖ и "Интер Майами" сыграют в Атланте 29 июня.

"Лео - прекрасный друг, он невероятен и является величайшим игроком в мире.

Мне представилась возможность поиграть вместе с ним, это было потрясающе. Это были фантастические два года для меня. Но сейчас наша команда должна победить", - цитирует Доннарумму Onefootball.

Напомним, "Интер Майами" набрал пять очков и по дополнительным показателям занял второе место в группе A. У ПСЖ шесть баллов и итоговое первое место в квартете B.

Месси сыграл в трех встречах и забил один гол.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00   •   не начат
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
(Лос-Анджелес)
- : -
Фламенго
Фламенго
(Рио-де-Жанейро)
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Лос-Анджелес
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