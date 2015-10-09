Лидер "Реала" посоветовал уйти таланту из-за конфликта с Алонсо

Защитник и один из лидеров мадридского "Реала" - Дани Карвахаль порекомендовал своему товарищу по команде - полузащитнику Дани Себальосу покинуть "королевский клуб" этим летом, передают Vesti.kz.

Карвахаль предложил радикальное решение

Как сообщает Don Balon, ветеран уверен, что при новом главном тренере Хаби Алонсо у полузащитника практически не будет шансов на игровое время.

Себальос понимает сложность ситуации

Ранее и сам Себальос открыто заявлял, что не уверен в своем будущем из-за новоиспеченного наставника "сливочных".

Себальос уже почувствовал холодное отношение к себе: он не сыграл ни минуты в первом матче "Реала" на клубном чемпионате мира и провел лишь полчаса во втором. Для Алонсо андалузец не входит в число ключевых игроков, в отличие от концовки прошлого сезона при итальянце Карло Анчелотти.

Высокая конкуренция в полузащите

В центре поля конкуренция высока: французы Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, уругваец Феде Вальверде, англичанин Джуд Беллингем и даже юный турок Арда Гюлер, по информации источника, опережают Себальоса в иерархии тренера.

В связи с этим 28-летний футболист серьезно задумывается о смене клуба, чтобы получать больше игрового времени и продолжить развитие в другом проекте. Окончательное решение он может принять после клубного чемпионата мира, который позволит оценить реальные планы Алонсо на сезон.

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