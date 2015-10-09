Звезда "Реала" разочаровался в Алонсо и готов к уходу из клуба

Полузащитник мадридского "Реала" испанец Дани Себальос разочаровался в главном тренере "сливочных" Хаби Алонсо и готов к уходу, передают Vesti.kz со ссылкой на Diario Sport.

Хавбек не получил ни минуты в матче против "Аль-Хиляля" (1:1), который стал дебютным как для Хаби Алонсо, так и для команды на клубном чемпионате мира. Себальос был единственным здоровым игроком первой команды, кто остался на скамейке запасных.

Себальос разочаровался в Алонсо

Это стало большим разочарованием для футболиста, который ожидал получить шанс в первом матче нового тренера после того, как с первых дней тренировался под его руководством.

После того как Хаби принял команду, он так и не уделил Себальосу даже пяти минут разговора, хотя тогда в его распоряжении были всего четыре здоровых игрока первой команды.

В мадридском окружении подозревают, что Хаби Алонсо не рассчитывает на Себальоса и подталкивает клуб к покупке нового полузащитника. Слова футболиста передают скрытое разочарование отсутствием общения со стороны тренера.

Полузащитник не уверен в своем будущем

"Надеюсь, что мы скоро поговорим, чтобы понять, чего тренер хочет от меня, и исходя из этого решить, как будет лучше для всех", - сказал Себальос.

Знакомая ситуация

Однако для Дани эта ситуация не нова. В прошлые сезоны он уже заявлял о желании уйти, но клуб не содействовал его трансферу.

"Бетис" мечтает вернуть Себальоса, но финансовая сторона сделки мешает - "Реал" оценивает игрока в 20 миллионов евро, тогда как его рыночная цена составляет 10 миллионов.

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