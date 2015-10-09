Хаби Алонсо показал на дверь игроку "Реала" за 17 миллиардов

Бразильский полузащитник Рейниер Жезус не входит в планы мадридского "Реала" на следующий сезон, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, наставник команды Хаби Алонсо был предельно откровенен с футболистом, заявив, что не рассчитывает на него. Ради собственного будущего и в интересах клуба игроку рекомендовано покинуть столичный клуб.

Четыре аренды и безуспешные попытки заиграть

Рейниер, которому сейчас 23 года, перешел в "Реал" из "Фламенго" в 2020 году за 30 миллионов евро (примерно 17,7 миллиарда тенге). С тех пор он побывал в аренде в четырех клубах - дортмундской "Боруссии", "Фрозиноне", "Жироне" и "Гранаде", - но нигде не сумел раскрыть свой потенциал. В прошедшем сезоне в составе "Гранады" в Сегунде он сыграл 24 матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Будущее туманно - даже "Кастилья" не вариант

Контракт с "Реалом" у Рейниера истекает летом 2026 года, однако в клубе уже ищут для него новый вариант - вероятнее всего, аренду или уход в статусе свободного агента. При этом футболист не рассматривается даже как кандидат для "Кастильи" - резервной команды клуба под руководством Альваро Арбелоа.

Сейчас Рейниер находится в Бразилии и продолжает тренировки. Он был частью стратегии "Реала" по подписанию южноамериканских талантов, однако, в отличие от Винисиуса Жуниора и Родриго, не сумел закрепиться в основе. В клубе надеются, что одна удачная аренда поможет ему перезапустить карьеру и повысить свою рыночную стоимость к окончанию контракта.