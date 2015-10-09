Мечтавшего о карьере в "Барселоне" таланта предложили "Реалу"

Английский нападающий Маркус Рэшфорд, ранее связывавший свои мечты с выступлением за "Барселону", оказался в центре внимания "Реала", передают Vesti.kz.

По информации Defensacentral, руководство "Манчестер Юнайтед" предложило услуги футболиста мадридскому клубу.

Рэшфорд, недавно вернувшийся из аренды в "Астон Вилле", не входит в планы нового тренера манкунианцев Рубена Аморима. В связи с этим клуб готов расстаться с игроком за сумму около 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам англичанин проявляет интерес к "Барселона", но финансовое положение каталонцев вызывает сомнения у боссов "Юнайтед" в способности клуба своевременно рассчитаться за трансфер. В итоге предложение поступило "Реалу", который в настоящее время активно ищет усиление в линию атаки.

Впрочем, по данным источников, кандидатура Рэшфорда вряд ли устроит мадридцев. Хаби Алонсо, готовящий команду к новому сезону, настаивает на подписании классического "девятого номера" - мощного форварда, способного заменить испанца Хоселу.

Профиль Рэшфорда, больше склонного к игре на фланге, не соответствует этим требованиям. К тому же стоимость трансфера превышает финансовый лимит, который установило руководство "королевского клуба" для этой позиции.

Таким образом, несмотря на предложение, шансы увидеть Рэшфорда в белой футболке остаются минимальными.