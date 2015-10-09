Звезда АПЛ захотел играть в "Барселоне" - известна позиция клуба

Будущее Маркуса Рэшфорда снова под вопросом. По информации Marca, нападающий "Манчестер Юнайтед" всерьез заинтересован в переходе в "Барселону" и даже готов пойти на уступки ради этой возможности, передают Vesti.kz.

Рэшфорд хочет перейти в "Барселону"

Однако сам каталонский клуб не рассматривает его как главную цель на летнее трансферное окно. "Блауграна" в первую очередь сосредоточена на переговорах по Нико Уильямсу из "Атлетика" и Луису Диасу из "Ливерпуля". Рэшфорд, скорее, альтернатива, чем приоритет.

Тем не менее сам игрок хочет переехать в Ла Лигу и надеется на развитие сценария в свою пользу.

"Барселона" ранее делала попытку оформить аренду Рэшфорда с последующим правом выкупа, но это предложение не устроило "Юнайтед" - в английском клубе настаивают на полноценной продаже и оценивают форварда в 45 миллионов фунтов.

Рэшфорд потерял место в МЮ

Ситуация осложнилась после смены тренера на "Олд Траффорд": с приходом Рубена Аморима зимой форвард потерял место в стартовом составе и вскоре был отправлен в аренду в "Астон Виллу". Там он провел 17 матчей, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами.

Несмотря на неплохую статистику, вернуться в "Юнайтед" в статусе основного игрока при нынешнем тренере Рэшфорд, судя по всему, не верит.

У 27-летнего футболиста действует контракт с "МЮ" до лета 2028 года, но сам воспитанник клуба, по информации испанских источников, не против сменить обстановку. Он мечтает о "Барсе", но для этого должен совпасть целый ряд факторов - от решения самого клуба до финансовых возможностей сделки.

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Напомним, что "Барселона" рискует лишиться одного из своих лидеров - "Манчестер Юнайтед" готов выложить 160 миллионов евро, чтобы переманить главную звезду каталонцев. Англичане настроены решительно и хотят провернуть громкий трансфер этим летом.