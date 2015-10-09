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"Барса" может лишиться звезды после предложения на 160 миллионов

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"Барса" может лишиться звезды после предложения на 160 миллионов ©instagram.com/fcbarcelona

После очередного неудачного сезона руководство "Манчестер Юнайтед" готово вновь пойти на масштабные траты. С приходом нового главного тренера Рубена Аморима клуб нацелен на возвращение лидерства в Англии и выход на новый уровень в Европе, передают Vesti.kz.

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После очередного неудачного сезона руководство "Манчестер Юнайтед" готово вновь пойти на масштабные траты. С приходом нового главного тренера Рубена Аморима клуб нацелен на возвращение лидерства в Англии и выход на новый уровень в Европе, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, одной из трансферных целей стал бразильский вингер "Барселоны" Рафинья.

160 миллионов - шаг к финансовому решению для "Барсы"

Рафинья, несмотря на нестабильные первые сезоны, провел впечатляющий год в Ла Лиге и стал ключевым игроком в системе Ханса-Дитера Флика. Впрочем, предложение в размере 160 миллионов евро может заставить руководство "Барсы" задуматься о продаже. Эти деньги помогут клубу решить проблемы с финансовым фейр-плей, подписать новых игроков и стабилизировать зарплатную ведомость.


Бразилец не спешит уходить

Хотя сам Рафинья чувствует себя комфортно в "Барселоне" и не проявляет инициативы по смене клуба, интерес со стороны английских команд остается высоким. В АПЛ его отлично помнят по выступлениям за "Лидс", когда он был признан одним из лучших фланговых игроков лиги. В данный момент конкретных предложений нет, но слухи усиливаются, и трансфер может стать одним из главных этим летом.

Рафинья провел 36 матчей в минувшем сезоне Ла Лиги, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с каталонцами действует до 2028 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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