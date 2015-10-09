Президент "Барселоны" заявил об еще одном трансфере

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заяивл, что клуб вскоре объявит о втором летнем трансфере, передают Vesti.kz.

После подписания вратаря Жоана Гарсии из "Эспаньола" "сине-гранатовые" продолжают работу на трансферном рынке. По словам Лапорты, в ближайшее время болельщиков ждут новые официальные объявления.

"Мы можем подписывать игроков в обычном режиме и уже работаем по формуле 1:1. Один трансфер практически завершен, и мы ведем переговоры по еще одному. У нас сейчас гибкие отношения с Ла Лигой, думаю, скоро сможем объявить о новых подписаниях", - цитирует слова Лапорты инфсайдер Фабрцио Романо.

Напомним, что о трансфере Гарсии было официально объявлено сегодня, 18 июня. Подробности сделки можно узнать по ссылке.

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