Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 22:40
 

Президент "Барселоны" заявил об еще одном трансфере

  Комментарии

Поделиться
Президент "Барселоны" заявил об еще одном трансфере ©fcbarcelona.com

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заяивл, что клуб вскоре объявит о втором летнем трансфере, передают Vesti.kz.

Поделиться

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заяивл, что клуб вскоре объявит о втором летнем трансфере, передают Vesti.kz.

После подписания вратаря Жоана Гарсии из "Эспаньола" "сине-гранатовые" продолжают работу на трансферном рынке. По словам Лапорты, в ближайшее время болельщиков ждут новые официальные объявления.

"Мы можем подписывать игроков в обычном режиме и уже работаем по формуле 1:1. Один трансфер практически завершен, и мы ведем переговоры по еще одному.

У нас сейчас гибкие отношения с Ла Лигой, думаю, скоро сможем объявить о новых подписаниях", - цитирует слова Лапорты инфсайдер Фабрцио Романо.

Напомним, что о трансфере Гарсии было официально объявлено сегодня, 18 июня. Подробности сделки можно узнать по ссылке.

Не Ямаль и не Дембеле: назван новый фаворит на "Золотой мяч"

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 06:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ботафого
Ботафого
(Рио-де-Жанейро)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ботафого
Проголосовало 24 человек

Реклама

Живи спортом!