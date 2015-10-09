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20-летний талант отказался от "Барселоны" и решил уйти в АПЛ

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20-летний талант отказался от "Барселоны" и решил уйти в АПЛ ©ФК "Барселона"

Английский вингер дортмундской "Боруссии" Джейми Байно-Гиттенс, которого "Барселона" рассматривала в качестве одного из вариантов усиления атаки, принял решение отказаться от ожидания предложения от каталонцев и продолжить карьеру в лондонском "Челси", передают Vesti.kz.

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Английский вингер дортмундской "Боруссии" Джейми Байно-Гиттенс, которого "Барселона" рассматривала в качестве одного из вариантов усиления атаки, принял решение отказаться от ожидания предложения от каталонцев и продолжить карьеру в лондонском "Челси", передают Vesti.kz.

Запасной вариант "Барселоны"

По информации Don Balon, "Барса" держала Байно-Гиттенса в резервном списке на случай, если не удастся договориться о трансфере англичанина Маркуса Рэшфорда, колумбийцаа Луиса Диаса или испанца Нико Уильямса.

Однако после того как стало известно о достижении соглашения между каталонским клубом и "Атлетиком" из Бильбао по трансферу Уильямса, 20-летний англичанин решил не терять времени и принял предложение лондонского "Челси", который проявлял к нему конкретный интерес.


Несмотря на то, что Байно-Гиттенс в конце сезона потерял место в основе "Боруссии", он по-прежнему остается одним из самых перспективных фланговых игроков Европы. Его высокая скорость, дриблинг и потенциал развития сделали его объектом внимания ведущих клубов континента.

Согласно источнику, "Боруссия" оценила игрока примерно в 60 миллионов евро - это сопоставимая сумма с выкупом Нико Уильямса, что также повлияло на решение "Барсы" сосредоточиться на испанце. Таким образом, Байно-Гиттенс делает ставку на возвращение в английский футбол и, судя по всему, продолжит карьеру в "Челси".

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