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Новая глава? Стало известно о переговорах по трансферу Криштиану Роналду

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Новая глава? Стало известно о переговорах по трансферу Криштиану Роналду ©ФК "Аль-наср"

Главный тренер аргентинского "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо заявил, что проводил переговоры с форвардом "Аль-Насра" и звездой сборной Португалии Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

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Главный тренер аргентинского "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо заявил, что проводил переговоры с форвардом "Аль-Насра" и звездой сборной Португалии Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Аргентинский специалист пытался убедить нападающего принять участие в Клубном чемпионате мира этим летом, однако тот отказался от предложения.

По словам Гальярдо, контакт с Роналду состоялся в неформальной обстановке:

"В середине марта я через общего знакомого неформально обратился к нему: Слушай, у меня впереди Клубный чемпионат мира, и для такого игрока, как ты, который олицетворял целую эпоху... не хочешь принять в нем участие?" - цитирует слова Гальярдо SI.

- Он (Роналду) почувствовал признание, обдумал предложение, но в итоге ответил: "Мне нужно готовиться к следующему сезону".

Гальярдо отметил, что переговоры были скорее дружескими, и подчеркнул, что сам Роналду решил рассказать о них публике.

- Если бы он согласился - прекрасно. Посмотрите, насколько это был неформальный контакт: он сам сделал это публичным. Иначе никто бы не узнал, как и о многих других вещах. Он даже не назвал клуб, просто сказал: "Меня приглашали из Аргентины", - добавил специалист.

Ранее сообщалось, что предложения Роналду поступали также от президента марокканского клуба "Видад". При этом в Саудовской Аравии ходили слухи о возможном переходе португальца в "Аль-Хиляль", однако руководство клуба опровергло эти разговоры.

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