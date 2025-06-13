Неожиданным исходом завершился первый матч Алонсо в "Реале" на клубном ЧМ

Мадридский "Реал" начал путь на клубном чемпионате мира с ничьей против "Аль-Хиляля" - дебютный матч Хаби Алонсо в роли главного тренера "сливочных" завершился со счетом 1:1, сообщают Vesti.kz.

Несмотря на статус одного из главных фаворитов турнира, "королевский клуб" не смог одолеть крепкий саудовский "Аль-Хиляль". Встреча прошла в рамках первого тура группы H клубного ЧМ, проходящего в США.

На 34-й минуте счет открыл испанец Гонсало Гарсия - нападающий из молодежной команды, вызванный на турнир. Ему ассистировал бразильский вингер Родриго. Примечательно, что основного форварда мадридцев - француза Килиана Мбаппе не оказалось в заявке.

Однако удержать преимущество "Реалу" не удалось - уже на 41-й минуте португальский полузащитник "Аль-Хиляля" Рубен Невеш уверенно реализовал пенальти и восстановил равновесие.

В самом конце матча, на 92-й минуте, "сливочные" получили шанс вырвать победу, но уругваец Федерико Вальверде не смог переиграть вратаря "Аль-Хиляля" марокканца Яссина Буну с пенальти, оставив счет неизменным - 1:1.

Турнирная таблица группы H на клубном ЧМ:

После первой игры "Реал" и "Аль-Хиляль" набирают по одному очку. В другом матче группы "Ред Булл" (Зальцбург) обыграл мексиканскую "Пачуку" со счетом 2:1 и стал единоличным лидером квартета H.

"Ред Булл" (Зальцбург) - 3 очка "Реал" (Мадрид) - 1 очко "Аль-Хиляль" - 1 очко "Пачука" - 0 очков

Следующий матч "Реала" состоится в ночь с 22 на 23 июня - соперником станет "Пачука".

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