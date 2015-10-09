Мбаппе поссорился с одноклубником и потребовал у "Реала" его ухода

Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе потребовал у президента клуба Флорентино Переса ухода одного из лидеров обороны "сливочных", передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

По данным источника, нападающий не хочет делить раздевалку с немцем Антонио Рюдигером. Иными словами, Мбаппе настаивает на немедленном уходе защитника ради сохранения гармонии в коллективе.

Это решение не принято сгоряча. Главная причина - напряженные отношения между футболистами, которые начались еще до прихода Килиана и продолжились вне поля.

Хотя в прессе не появлялись сведения о прямых конфликтах, окружение Мбаппе утверждает: между Килианом и немецким защитником царит явное напряжение. Более того, форвард не считает Рюдигера игроком с нужным уровнем профессионализма и правильным отношением для работы в элитной раздевалке "Реала".

После поступившей просьбы от Мбаппе и с согласия части тренерского штаба "сливочные" уже работают над вариантом ухода Рюдигера. Хотя на поле немец показывал неплохие результаты, его непростой характер, конфликты с партнерами и поведение вне поля не раз доставляли головную боль руководству.

Клуб рассматривает несколько сценариев: продажу в клуб АПЛ, где у защитника еще есть спрос, или аренду с опцией выкупа, если не поступит достойных предложений. Одно ясно: команда не собирается сохранять источник потенциального конфликта в момент, когда идет перестройка коллектива под руководством Хаби Алонсо и при новом лидере - Мбаппе.

Или меняется, или уходит. Хаби Алонсо поставил ультиматум звезде "Реала"