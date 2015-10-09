Неожиданный трансфер Месси в топ-клуб АПЛ получил одобрение ©

Британский радиоведущий Энди Голдстейн высказал смелое мнение о возможном трансфере Лионеля Месси в "Арсенал". По его словам, легендарный аргентинец смог бы принести лондонскому клубу долгожданное чемпионство в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Месси продолжает демонстрировать высокий уровень игры в составе "Интер Майами". Недавно он забил великолепный штрафной, который помог его клубу обыграть "Порту" со счетом 2:1 на Клубном чемпионате мира.

Этот гол вновь напомнил футбольным экспертам и болельщикам о том, что Месси по-прежнему способен играть на высоком уровне, несмотря на возраст и выступления за пределами Европы.

"Вы знаете, я думаю, если бы он играл на острие атаки у "Арсенала", они бы выиграли Премьер-лигу. Я серьезно. Если у тебя есть Месси, который забивает голы, я думаю, он бы принес им титул. Где у "Арсенала" слабое место? Вероятно, это отсутствие чистого девятого номера. Кай Хаверц — не решение", - сказал Голдстейн в эфире talkSPORT.

Бывший защитник "Челси" и "Тоттенхэма" Джейсон Канди, участвовавший в разговоре, выразил сомнения в том, что Месси смог бы закрепиться в основе любой команды премьер-лиги. Однако Голдстейн настаивал, что даже на позиции центрфорварда Месси был бы полезен "Арсеналу".

"Я знаю, что он не "девятка". Но он все равно мог бы справиться с этой ролью. Думаю, если бы Месси перешел в "Арсенал", они бы взяли Премьер-лигу", - добавил ведущий.

Канди также отметил, что у Месси, возможно, осталось сожаление о том, что он так и не попробовал свои силы в АПЛ. Он напомнил, что аргентинец мог перейти в "Манчестер Сити" или "Челси", но в итоге выбрал ПСЖ, что, по его мнению, стало "скучным вариантом".