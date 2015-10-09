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Казахстан(футбол)
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Игравший против Франции казахстанец решил поехать в первую лигу

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Игравший против Франции казахстанец решил поехать в первую лигу ©КФФ

Экс-защитник сборной Казахстана Максат Тайкенов перешел в актауский "Каспий", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Экс-защитник сборной Казахстана Максат Тайкенов перешел в актауский "Каспий", сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний уроженец Актау по семейным обстоятельствам решил вернуться в родной город и помочь "Каспию" завоевать путевку в КПЛ.

В текущем сезоне чемпионата Тайкенов сыграл за "Жетысу" 11 матчей и сделал три ассиста. В турнирной таблице первой лиги "Каспий" идет на первом месте и опережает "Шахтер" на четыре очка.

Добавим, что в 2021 году Тайкенов сыграл четыре матча в составе сборной Казахстана, в том числе гостевую игру против Франции на стадионе "Парк де Пренс". В том матче он вышел в стартовом составе и играл против Кингсли Комана из "Баварии", а встреча завершилась победой хозяев - 8:0.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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