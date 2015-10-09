"Нет смысла": в России усомнились в полезности Зайнутдинова

Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин в интервью для сетевого издания "Евро-Футбол.Ру" прокомментировал слухи о возможном переходе в московскую команду универсала сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, выступающего за турецкий "Бешикташ", передают Vesti.kz.

- В СМИ пишут, что "Спартак" может подписать Бахтиера Зайнутдинова, так как ищет усиление на фланги обороны. Такой игрок подошел бы "Спартаку"?

- Сейчас в команде перебор игроков. Их надо куда-то трудоустраивать. Если надо, можно перестроить футболистов. Не знаю, что Станкович хочет сделать. Он видит какую-то концепцию. Зайнутдинов просто составит конкуренцию тем, кто есть. Но набирать футболистов просто для количества я не вижу смысла. Я не вижу звезд, которые пришли бы и точно выходили бы на поле. Зайнутдинов не сильнее тех, кто есть в команде. В этом проблема. Как такового костяка нет. Есть только несколько человек, единицы, кто является на сто процентов основным. Остальные одинакового уровня. Зачем усиливаться таким же игроком? Для конкуренции? Но это решать тренеру, перед которым стоит реальная задача. Он делает, как считает нужным. Надо бороться за чемпионство. Понятно, что купить сильного футболиста не так просто.

- То есть вы считаете, что усиление нужно, но не такими игроками?

- Конечно. Если ты хочешь выиграть чемпионат, надо покупать футболиста, который бы решал конкретные задачи. Он должен быть лидером или хотя бы стопроцентным игроком стартового состава. А когда человек приходит, и непонятно будет выходить на поле или нет, это не усиление.

- Так можно сказать о многих футболистах: Солари, Гарсия. Они приходили в основной состав, но выходили на поле не часто.

- Да-да. Приходят те, кто не сильнее ребят, которые есть в команде. Их брали в основной состав, но они туда не попадают, а только создают конкуренцию. Я пока не вижу стопроцентного усиления данной позиции и Зайнутдиновым.

- В "Бешикташе" он мало играл, за прошлый сезон у Бахтиера всего один ассист. Зачем он "Спартаку"?

- Я про то и говорю. Это работа селекционного отдела. Он просто забивает штат, чтобы быть конкурентоспособным, вести борьбу за самые высокие места. Это не приобретение на сто процентов в стартовый состав.

Зайнутдинов выступает за турецкий "Бешикташ" с 2023 года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро (по информации Transfermarkt). Прошлый сезон в стамбульском клубе для него сложился непросто: из-за травм и тренерских решений он не имел стабильной игровой практики.

Ранее 26-летний универсал защищал цвета казахстанских "Тараза" и "Астаны", а также российского "Ростова".