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Хаби Алонсо ответил президенту "Барсы" за слова про власть у "Реала"

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Хаби Алонсо ответил президенту "Барсы" за слова про власть у "Реала" ©x.com/realmadrid

Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал резонансные слова президента "Барселоны" Жоана Лапорты, который ранее заявил, что "сливочные" якобы олицетворяют власть, а "Барса" - идентичность, сообщают Vesti.kz.

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Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал резонансные слова президента "Барселоны" Жоана Лапорты, который ранее заявил, что "сливочные" якобы олицетворяют власть, а "Барса" - идентичность, сообщают Vesti.kz.

Алонсо, возглавивший "Реал" этим летом после яркого периода в "Байере", спокойно парировал выпад каталонского босса:

"Я могу представить контекст, в котором было сделано это заявление, но не хочу в это углубляться. У нас есть чувство свободы и демократии. И полагаю, что у них тоже есть некоторая власть, поэтому это работает в обе стороны", - приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского "Реала".

Напомним, по итогам прошлого сезона "Барселона" стала чемпионом Ла Лиги, а "Реал" финишировал вторым. В сезоне-2025/26 клуб вступает в новую эру под руководством Алонсо.


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