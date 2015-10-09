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Сюрприз от "Реала". Клуб готов удивить трансфером нападающего

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Сюрприз от "Реала". Клуб готов удивить трансфером нападающего ©depositphotos.com/zloyel

Мадридский "Реал" продолжает укреплять атакующую линию и, похоже, присматривается к неожиданному варианту, сообщают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" продолжает укреплять атакующую линию и, похоже, присматривается к неожиданному варианту, сообщают Vesti.kz.

По информации Fichajes, в сферу интересов клуба попал 23-летний нападающий "Штутгарта" Ник Вольтемаде.

Молодой немец впечатлил скаутов "сливочных" своей мощью и стилем игры, напоминающим Хоселу. За сборную Германии U21 Вольтемаде уже забил шесть голов на молодежном чемпионате Европы и выведет команду в финал против Англии.

Интерес к нему подогревает и дебют за главную национальную сборную, который состоялся в июне. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Вольтемаде оценивается в 30 миллионов евро - не самая высокая цена за потенциального джокера для атаки мадридцев.


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27 июня 06:00   •   не начат
Зальцбург
Зальцбург
(Зальцбург)
- : -
Реал М
Реал М
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