Неожиданный клуб представил игрока сборной Казахстана

Казахстанский полузащитник Арман Кенесов продолжит карьеру в павлодарском "Иртыше", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба Первой лиги.

Кенесов, права на которого принадлежат "Астане", будет на правах аренды выступать за родной клуб до конца текущего сезона.

"Воспитанник футбольного центра "Иртыш", дебютировал в основном составе в 2018 году. Всего за молодежную команду "Иртыша" он провел 58 матчей, а за основную - 14.

Отечественным любителям футбола он стал известен по выступлениям в "Актобе". За команду он отыграл три сезона, провел 81 матч, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Вместе с "Актобе" он стал вице-чемпионом Казахстана и дважды завоевал бронзовые медали.

Также результативно выступал за российские клубы "СКА-Хабаровск" и "Кайсар". В этом сезоне он защищал честь "Астаны" в высшей лиге страны. Всего в Премьер-лиге Казахстана он сыграл 106 матчей, забив 14 голов.

Кроме того, Арман Кенесов принял участие в 4 матчах за сборную Казахстана", - пишет пресс-служба павлодарцев.