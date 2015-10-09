Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 12:33
 

Лапорта поставил условие звезде "Барселоны" и готов выгнать его

  Комментарии

Поделиться
Лапорта поставил условие звезде "Барселоны" и готов выгнать его ©ФК "Барселона"

Руководство "Барселоны" может расстаться с одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, если он не согласится на снижение зарплаты, передают Vesti.kz.

Поделиться

Руководство "Барселоны" может расстаться с одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, если он не согласится на снижение зарплаты, передают Vesti.kz.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта продолжает наводить порядок в зарплатной ведомости клуба и на этот раз взялся за Френки де Йонга. Голландец, зарабатывающий 10 миллионов евро в год, отказывается идти на уступки, несмотря на то, что его вклад в игру команды уступает влиянию молодых звезд - Ламина Ямала и Педри.

Хотя тренер Ханси Флик считает де Йонга важной частью своего проекта, его статус в основе под угрозой. "Барселона" намерена предложить полузащитнику новый контракт с понижением зарплаты до 7–8 миллионов евро. В случае отказа клуб готов посадить игрока на скамейку или вовсе продать.

Таким образом, судьба де Йонга в "Барселоне" зависит от его готовности принять новые финансовые условия.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
2 июля 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Ювентус
Ювентус
(Турин)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Ювентус
Проголосовало 194 человек

Реклама

Живи спортом!