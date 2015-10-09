"Барселона" договорилась с Гвардиолой о громком подписании

Каталонская "Барселона" уже уведомила главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу о своем решении по поводу трансфера норвежского форварда Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

"Барса" расстанется с Левандовским

По информации Don Balon, "сине-гранатовые" видят в норвежце идеального преемника Роберта Левандовского, чей контракт с клубом истекает летом 2026 года. В "Барселоне" уже принято решение не продлевать соглашение с 37-летним поляком и проститься с ним по завершении следующего сезона.

Гвардиола сыграет ключевую роль

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта лично обсудил свои планы с Гвардиолой. Именно наставник "горожан", по мнению каталонцев, может сыграть ключевую роль в упрощении потенциального трансфера. Ожидается, что Хосеп не будет мешать переходу.

При этом финансовая операция будет масштабной, и руководство клуба рассчитывает, что к 2026 году "Барса" окажется в стабильном положении и сможет потянуть сделку.

Холанд не против трансфера

Как утверждается, Холанд с юных лет мечтал выступать за "Барселону". Его переход в "Манчестер Сити" объясняется желанием выиграть трофеи и заработать в ранние годы карьеры - задачи, с которыми он успешно справился. Теперь в приоритете — реализация детской мечты.

Если сделка состоится, 25-летний Холанд станет новой главной звездой "Барселоны", где сможет составить ударное атакующее трио с Ламином Ямалом и другими молодыми талантами под руководством Ханси Флика.

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