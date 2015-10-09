Хаби Алонсо жестко предупредил таланта "Реала" и пригрозил трансфером

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо дал понять молодому защитнику Раулю Асенсио, что без тактического прогресса он рискует покинуть клуб, передают Vesti.kz

Новый наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо начал наводить порядок в команде. Один из первых, кто оказался под ударом, является воспитанник клуба Рауль Асенсио. По информации Don Balon, тренер остался недоволен дисциплиной игрока при игре без мяча и уже провел с ним жесткий разговор.

Асенсио привлек к себе внимание неудачными действиями на клубном чемпионате мира: в одном из матчей он привез пенальти, а в следующем - получил красную карточку уже на 7-й минуте. В условиях смены схемы на 3-5-2 молодому защитнику стало еще труднее рассчитывать на место в основе - Алонсо сделал ставку на связку Хайсен - Рюдигер Тчуамени, которая отлично проявила себя в игре против "Зальцбурга".

Если Асенсио не прибавит в тактическом понимании и дисциплине, его могут отправить в аренду или продать. В качестве примера для подражания Алонсо приводит Начо Фернандеса - игрока, который всегда был готов помочь команде и строго выполнял тренерские установки.

Напомним, в минувшем сезоне Асенсио стал одним из глвных открытий, проведя 55 матчей и отдав две результативные передачи.

Модрич близок к громкому переходу: клуб подтвердил переговоры