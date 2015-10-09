Британский клуб нацелился на еще одного игрока сборной Казахстана

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек входит в сферу интересов нескольких европейских клубов, в том числе из Шотландии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кенжебек принял решение покинуть словацкий "Кошице" и продолжит карьеру в другой команде. На данный момент работа ведется по нескольким направлениям. Приоритет игрока - остаться в Европе.

Предметный интерес к Галымжану остается в Испании, от клубов из Сегунды (второй дивизион). Кроме того, с казахстанцем связывались из шотландского клуба "Хартс". Им крайне интересен воспитанник "Кайрата", но пока они поставили вопрос на паузу в связи с тем, что уже был реализован один из трансферов на эту же позицию. Отметим, что тот же "Хартс" ведет переговоры с другим игроком сборной Казахстана Исламом Чесноковым.

Также у Кенжебека есть вариант в Казахстане - это "Актобе". "Красно-белые" обеспечат игроку стопроцентную игровую практику, но сам вингер пока не принял окончательного решения. Ожидается, что в ближайшую неделю будет принято решение, где продолжит карьеру 22-летний футболист.

Напомним, что сезон 2024/25 Кенжебек начал в кипрском "Акритасе", где сыграл 15 матчей, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. Позже он перебрался в "Кошице", где ему удалось забить один гол и отдать один ассист в 10 матчах.