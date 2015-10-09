"Актобе" подписал казахстанца из чемпионата России

Казахстанский защитник Талгат Кусяпов стал игроком "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Выпускник актауского футбола, за свою карьеру он выступал за "Кайрат", "Каспий", "Астану" и "Окжетпес". За последние полтора года он выступал за российский ФК "Камаз", сыграв в восьми матчах.

Также он сыграл в 26 матчах за молодежную сборную Казахстана.

Отметим, что сегодня, 1 июля, "Актобе" представил казахстанского нападающего Вячеслава Швырева.

Отметим, "Актобе" набрал 29 очков и идет на третьем месте в КПЛ-2025. В квалификации Лиги Европы "красно-белые" сыграют с польской "Легией". Первый матч в Варшаве пройдет в ночь с 10 на 11 июля - ответный в Казахстане, состоится 17 июля.