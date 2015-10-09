"Актобе" решил судьбу воспитанника "Кайрата"

ФК "Актобе" объявил о переходе нападающего Айбара Абдуллы в туркестанский "Туран", сообщают Vesti.kz.

23-летний Абдулла будет выступать за "Туран" на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В этом сезоне Абдулла провел за "Актобе" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Абдулла - воспитанник академии алматинского "Кайрата". Также он успел поиграть за карагандинский "Шахтер". В составе молодежной сборной Казахстана футболист провел девять матчей и отметился тремя забитыми мячами.