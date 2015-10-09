Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Отказавшая "Барсе" звезда рассказал о жизни Ямаля за пределами поля

Нико Уильямс, вингер "Атлетика" из Бильбао, рассказал, как живёт Ламин Ямаль вне футбольного поля, сообщают Vesti.kz.

18-летний талант "Барселоны" часто оказывается под пристальным вниманием, и многие считают, что слава может завести его не туда. Однако те, кто лично знаком с юным вундеркиндом, смотрят на ситуацию гораздо спокойнее.

"Каждый живёт так, как хочет. Думаю, главное – оставаться профессионалом и всегда выкладываться на 100 процентов, когда это требуется. Нам, футболистам, тоже нужно отвлекаться от работы, наслаждаться жизнью, как и всем остальным. Я не вижу в этом никакой проблемы, пока есть самоотдача и уважение", – цитирует The Touchline Уильямса.

В этом сезоне Ямаль сыграл за "Барсу" 13 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Друг Ямаля рассказал, почему не перешел в "Барселону"

Напомним, Уильямс мог продолжить карьеру в "Барселоне", но в июле футболист связал себя с "Атлетиком" долгосрочным соглашением до 2035 года, то есть сразу на десять сезонов.

Уильямс является другом Ямаля. Сообщается. что после отказа переходить в стан "сине-гранатовых" отношения между Ямалем и Уильямсом сошли к минимуму.

