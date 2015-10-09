Факты из Лиги чемпионов: Сатпаев сравнялся с Салахом, а у "Кайрата" есть тайное оружие

"Кайрат" провёл уже пять матчей на общем этапе Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz отмечает любопытные статистические факты о некоторых игроках алматинского клуба.

После пяти туров в активе "Кайрата" единственный набранный балл - одна ничья при четырёх поражениях. Впереди ещё три тура, два из которых - на домашнем поле.

"Железный человек" команды - Сорокин

Российский защитник Егор Сорокин по-прежнему играет все матчи общего этапа в стартовом составе и без замен. Сейчас у оборонца накопилось уже более 450 минут в этом розыгрыше турнира.

В "Кайрате" он такой один, а во всех 36 клубах Лиги чемпионов таких незаменимых футболистов меньше 50 человек.

Сатпаев на одном уровне с Салахом

На счету 17-летнего форварда Дастана Сатпаева наибольшее количество ударов в команде - 12 попыток. По этому показателю он входит в топ-40 лучших игроков турнира.

Такое же количество ударов за пять туров нанесли Мохамед Салах из "Ливерпуля", Серу Гирасси из "Боруссии", Скотт Мактоминей из "Наполи" и другие футболисты.

Сейвы Анарбекова приблизили "Кайрат" к лидеру

Темирлан Анарбеков сыграл в третьем подряд матче в Лиге чемпионов. В этих играх он сотворил 19 спасений, что позволяет ему входить в топ-8 по этому показателю в турнире.

В целом же у "Кайрата" уже 30 вратарских сейвов в активе. Тут алматинцы на втором месте в Лиге чемпионов после норвежского "Будё-Глимт" (31).

Жоржиньо всё ещё не может попасть по воротам

Вчера у португальского нападающего "Кайрата" Жоржиньо Монтейру был один удар в матче с "Копенгагеном" (2:3), но вновь не в створ ворот. Всего у него уже семь ударов в этой Лиге чемпионов, и все - мимо.

Однако Жоржиньо не уникум, так как подобные показатели есть и у других известных футболистов. К примеру, у защитника "Тоттенхэма" Педро Порро восемь ударов (все - мимо), а у форварда "Галатасарая" Мауро Икарди - семь (тоже мимо).

Зария удивляет! Лучший дриблёр сидит на скамейке

Грузинский полузащитник Георгий Зария продолжает появляться на поле в Лиге чемпионов только после выходов на замену на заключительные 15-20 минут. Кажется, что парню надо давать больше игрового времени. Вчера он даже отметился результативной передачей.

Несмотря на дефицит шансов проявить себя на поле, грузин уверенно и успешно идёт в обводку. У него десять успешных дрибблов за 74 минуты на поле! Это лучший показатель в "Кайрате". Столько же обводок у Сатпаева, но за 440 минут (в шесть раз больше времени на поле).

В целом, по количеству успешных обводок, "Кайрат" занимает последнее место в Лиге чемпионов (39 эпизодов). Если бы Зария играл чаще, то и тут наверняка можно было бы подняться намного выше.

Напомним, что в оставшихся матчах "Кайрат" сыграет дома с "Олимпиакосом" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января), а также в гостях с лондонским "Арсеналом" (28 января).

Сатпаев в шаге от исторического рекорда: он может всё изменить уже в январе!

Фото: ФК "Кайрат"©️