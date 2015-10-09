Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 13:28
 

Факты из Лиги чемпионов: Сатпаев сравнялся с Салахом, а у "Кайрата" есть тайное оружие

  Комментарии

Факты из Лиги чемпионов: Сатпаев сравнялся с Салахом, а у "Кайрата" есть тайное оружие Георгий Зария в "Кайрате". Фото: ФК "Кайрат"©

"Кайрат" провёл уже пять матчей на общем этапе Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz отмечает любопытные статистические факты о некоторых игроках алматинского клуба.

После пяти туров в активе "Кайрата" единственный набранный балл - одна ничья при четырёх поражениях. Впереди ещё три тура, два из которых - на домашнем поле.

"Железный человек" команды - Сорокин

Российский защитник Егор Сорокин по-прежнему играет все матчи общего этапа в стартовом составе и без замен. Сейчас у оборонца накопилось уже более 450 минут в этом розыгрыше турнира. 

В "Кайрате" он такой один, а во всех 36 клубах Лиги чемпионов таких незаменимых футболистов меньше 50 человек.

Егор Сорокин в Лиге чемпионов

Сатпаев на одном уровне с Салахом

На счету 17-летнего форварда Дастана Сатпаева наибольшее количество ударов в команде - 12 попыток. По этому показателю он входит в топ-40 лучших игроков турнира.

Такое же количество ударов за пять туров нанесли Мохамед Салах из "Ливерпуля", Серу Гирасси из "Боруссии", Скотт Мактоминей из "Наполи" и другие футболисты.

Дастан Сатпаев в Лиге чемпионов

Сейвы Анарбекова приблизили "Кайрат" к лидеру

Темирлан Анарбеков сыграл в третьем подряд матче в Лиге чемпионов. В этих играх он сотворил 19 спасений, что позволяет ему входить в топ-8 по этому показателю в турнире.

В целом же у "Кайрата" уже 30 вратарских сейвов в активе. Тут алматинцы на втором месте в Лиге чемпионов после норвежского "Будё-Глимт" (31).

Темирлан Анарбеков в матче

Жоржиньо всё ещё не может попасть по воротам

Вчера у португальского нападающего "Кайрата" Жоржиньо Монтейру был один удар в матче с "Копенгагеном" (2:3), но вновь не в створ ворот. Всего у него уже семь ударов в этой Лиге чемпионов, и все - мимо.

Однако Жоржиньо не уникум, так как подобные показатели есть и у других известных футболистов. К примеру, у защитника "Тоттенхэма" Педро Порро восемь ударов (все - мимо), а у форварда "Галатасарая" Мауро Икарди - семь (тоже мимо).

Жоржиньо Монтейру в Лиге чемпионов за

Зария удивляет! Лучший дриблёр сидит на скамейке

Грузинский полузащитник Георгий Зария продолжает появляться на поле в Лиге чемпионов только после выходов на замену на заключительные 15-20 минут. Кажется, что парню надо давать больше игрового времени. Вчера он даже отметился результативной передачей.

Несмотря на дефицит шансов проявить себя на поле, грузин уверенно и успешно идёт в обводку. У него десять успешных дрибблов за 74 минуты на поле! Это лучший показатель в "Кайрате". Столько же обводок у Сатпаева, но за 440 минут (в шесть раз больше времени на поле).

В целом, по количеству успешных обводок, "Кайрат" занимает последнее место в Лиге чемпионов (39 эпизодов). Если бы Зария играл чаще, то и тут наверняка можно было бы подняться намного выше.

Георгий Зария после матча

Напомним, что в оставшихся матчах "Кайрат" сыграет дома с "Олимпиакосом" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января), а также в гостях с лондонским "Арсеналом" (28 января).

Сатпаев в шаге от исторического рекорда: он может всё изменить уже в январе!

Фото: ФК "Кайрат"©️

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

