Стали известны планы "Челси" на Дастана Сатпаева

Стали известны планы "Челси" относительно игрока "Кайрата" Дастана Сатпаева, передают Vesti.kz.

Как пишет chelseanews.ru, уже сейчас говорят, что через два года Сатпаев вполне может превзойти Николаса Джексона, который играл за "синих" в течение двух сезонов.

Ожидается, что "Челси" не будет отдавать юного форварда в аренду, а постарается вписать его в первую команду.

Конкуренция на позицию центрального нападающего всё ещё будет высокой. Лиам Делап и Жоао Педро уже в клубе, а ведь ещё на "Стэмфорд Бридж" приедет Эмануэль Эмега из "Страсбурга".

Напомним, что в феврале 2025 года "Кайрат" согласился на трансфер Сатпаева в "Челси" за 4 миллиона евро. Игрок должен будет присоединиться к клубу в августе 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

Сатпаев стал первым казахстанцем, который забил гол в основной сетке Лиги чемпионов. Теперь он находится в шаге от ещё одного исторического достижения.

Ранее главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин сделал неожиданное признание о Сатпаеве после матча ЛЧ.