Клуб КПЛ объявил о переходе нападающего сборной Казахстана

ФК "Елимай" объявил о переходе нападающего сборной Казахстана Айбара Жаксылыкова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В сезонах 2024 и 2025 футболист провёл 51 матч в составе "Кайсара" и забил 15 голов.

"Он известен своей настойчивостью на поле и точностью в завершающей стадии атак. Рост — 184 см, быстрый, с сильным характером нападающий", - пишет пресс-служба клуба из Семея.

Жаксылыков помимо "Кайсара" ранее играл за родной "Жетысу", костанайский "Тобол" и шымкенсткий "Ордабасы".

В составе "Тобола" он завоевал Суперкубок Казахстана (2022) и стал обладателем бронзовых медалей КПЛ (2022).

В составе "Ордабасы" футболист выиграл чемпиона Казахстана (2023). За сборную Казахстана он сыграл 16 матчей.

"Елимай" в КПЛ-2025 занял четвертое место и обеспечил себе участие в Лиге конференций в сезоне-2026/27.