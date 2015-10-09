"Елимай" хочет выкупить лидера сборной Казахстана. Но есть проблема

"Елимай" настроен выкупить полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова из датского клуба "Силькеборг", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Семейский клуб обсуждал с "Силькеборгом" вероятность полноценного трансфера, когда заключал соглашение об аренде игрока. Тогда стороны предварительно договорились о том, что выкуп трансфер будет стоить около 50 тысяч евро.

Однако, сейчас "Силькеборг" может пересмотреть условия перехода и поднять стоимость трансфера, поскольку Оразов отлично проявил себя в "Елимае" и провел качественные международные игры за сборную Казахстана, в частности, против команды Бельгии.

Сам игрок открыт к предложению "Елимая", однако на данный момент определенности по будущему полузащитника нет. Для "Елимая" важно укрепить казахстанскую часть состава и Оразов один из важнейших игроков в этом контексте.

Помимо "Елимая" и "Силькеборга", Оразов ранее играл в словенском "Копере", российской "Чайке" (Песчанокопское), латвийском "Даугавпилсе", казахстанских "Актобе", "Тобол" (Костанай) , "Аксу". Профессиональную карьеру Оразов начал в алматинском "Кайрате", воспитанником которого является.

На днях "Елимай" подписал контракт с форвардом сборной Казахстана Айбаром Жаксылыковым. При этом, клуб потерял надежду сохранить Галымжана Кенжебека, игрок оповестил "Елимай" о твердом желании продолжить карьеру в Европе, он рассматривает несколько вариантов.