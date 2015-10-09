Не только Кашкен: кто был в сборной Казахстана в 2025 году, но пока за неё не играл?

В 2025 году многие казахстанские футболисты максимально подобрались к мечте дебютировать за национальную сборную. И если кому-то удалось это сделать, то остальные продолжают работать, чтобы получить шанс сыграть за главную команду страны уже в 2026 году. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто пока не сыграл за сборную.
В этом списке мы расскажем о тех, кто попадал в расширенный список сборной Казахстана в 2025 году или был в числе запасных, но так и не выходил на поле. Возможно, что дебют многих из них в сборной состоится уже в следующем году.
Алмас Тюлюбай ("Елимай")
Возраст: 24 года
Позиция: опорный полузащитник
В сборной Казахстана: 5 матчей в роли запасного.
Талгат Кусяпов ("Актобе")
Возраст: 26 лет
Позиция: центральный защитник
В сборной Казахстана: 1 матч в роли запасного (в 2025 году вызывался, но в заявку на матч не попадал).
Кажымукан Толепберген ("Окжетпес")
Возраст: 25 лет
Позиция: вратарь
В сборной Казахстана: 1 матч в роли запасного.
Саги Совет ("Женис")
Возраст: 25 лет
Позиция: левый латераль
В сборной Казахстана: вызывался в сборную, но не попадал в заявку.
Динмухамед Кашкен ("Жетысу")
Возраст: 25 лет
Позиция: центральный защитник
В сборной Казахстана: 1 матч в роли запасного.
Дамир Марат ("Окжетпес")
Возраст: 25 лет
Позиция: вингер
В сборной Казахстана: был в расширенном списке.
Зикрилло Султаниязов ("Ордабасы")
Возраст: 25 лет
Позиция: вингер, атакующий полузащитник
В сборной Казахстана: был в расширенном списке.
Дулат Талыспаев ("Кёге", Дания)
Возраст: 20 лет
Позиция: вратарь
В сборной Казахстана: был в расширенном списке, в этом году 5 матчей за сборную U-21.
Мади Хасейн ("Женис")
Возраст: 24 года
Позиция: опорный полузащитник, центральный защитник.
В сборной Казахстана: был в расширенном списке (большую часть сезона пропустил из-за травмы).
Давид Есимбеков ("Жетысу")
Возраст: 21 год
Позиция: центральный полузащитник, крайний полузащитник.
В сборной Казахстана: был в расширенном списке, в этом году 5 матчей за сборную U-21.
