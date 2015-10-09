Не только Кашкен: кто был в сборной Казахстана в 2025 году, но пока за неё не играл?

В 2025 году многие казахстанские футболисты максимально подобрались к мечте дебютировать за национальную сборную. И если кому-то удалось это сделать, то остальные продолжают работать, чтобы получить шанс сыграть за главную команду страны уже в 2026 году. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто пока не сыграл за сборную.

В этом списке мы расскажем о тех, кто попадал в расширенный список сборной Казахстана в 2025 году или был в числе запасных, но так и не выходил на поле. Возможно, что дебют многих из них в сборной состоится уже в следующем году.

Возраст: 24 года

Позиция: опорный полузащитник

В сборной Казахстана: 5 матчей в роли запасного.

Возраст: 26 лет

Позиция: центральный защитник

В сборной Казахстана: 1 матч в роли запасного (в 2025 году вызывался, но в заявку на матч не попадал).

Возраст: 25 лет

Позиция: вратарь

В сборной Казахстана: 1 матч в роли запасного.

Возраст: 25 лет

Позиция: левый латераль

В сборной Казахстана: вызывался в сборную, но не попадал в заявку.

Возраст: 25 лет

Позиция: центральный защитник

В сборной Казахстана: 1 матч в роли запасного.

Возраст: 25 лет

Позиция: вингер

В сборной Казахстана: был в расширенном списке.

Возраст: 25 лет

Позиция: вингер, атакующий полузащитник

В сборной Казахстана: был в расширенном списке.

Возраст: 20 лет

Позиция: вратарь

В сборной Казахстана: был в расширенном списке, в этом году 5 матчей за сборную U-21.

Возраст: 24 года

Позиция: опорный полузащитник, центральный защитник.

В сборной Казахстана: был в расширенном списке (большую часть сезона пропустил из-за травмы).

Возраст: 21 год

Позиция: центральный полузащитник, крайний полузащитник.

В сборной Казахстана: был в расширенном списке, в этом году 5 матчей за сборную U-21.

Ранее мы вспоминали про всех дебютантов сборной Казахстана в 2025 году. Их тоже десять человек:

Фото: КФФ (1-5, 8-10), ФК "Окжетпес" (6), ФК "Ордабасы" (7)©️