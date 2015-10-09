Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Не только Кашкен: кто был в сборной Казахстана в 2025 году, но пока за неё не играл?

Не только Кашкен: кто был в сборной Казахстана в 2025 году, но пока за неё не играл? Динмухамед Кашкен в сборной Казахстана. Фото: КФФ©

В 2025 году многие казахстанские футболисты максимально подобрались к мечте дебютировать за национальную сборную. И если кому-то удалось это сделать, то остальные продолжают работать, чтобы получить шанс сыграть за главную команду страны уже в 2026 году. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто пока не сыграл за сборную.

В этом списке мы расскажем о тех, кто попадал в расширенный список сборной Казахстана в 2025 году или был в числе запасных, но так и не выходил на поле. Возможно, что дебют многих из них в сборной состоится уже в следующем году.

Алмас Тюлюбай ("Елимай")

Возраст: 24 года
Позиция: опорный полузащитник
В сборной Казахстана: 5 матчей в роли запасного.

Алмас Тюлюбай в сборной Казахстана

Талгат Кусяпов ("Актобе")

Возраст: 26 лет
Позиция: центральный защитник
В сборной Казахстана: 1 матч в роли запасного (в 2025 году вызывался, но в заявку на матч не попадал).

Талгат Кусяпов на тренировке сборной Казахстана

Кажымукан Толепберген ("Окжетпес")

Возраст: 25 лет
Позиция: вратарь
В сборной Казахстана: 1 матч в роли запасного.

Кажымукан Толепберген на тренировке сборной Казахстана

Саги Совет ("Женис")

Возраст: 25 лет
Позиция: левый латераль
В сборной Казахстана: вызывался в сборную, но не попадал в заявку.

Саги Совет в сборной Казахстана

Динмухамед Кашкен ("Жетысу")

Возраст: 25 лет
Позиция: центральный защитник
В сборной Казахстана: 1 матч в роли запасного.

Динмухамед Кашкен на тренировке сборной Казахстана

Дамир Марат ("Окжетпес")

Возраст: 25 лет
Позиция: вингер
В сборной Казахстана: был в расширенном списке.

Дамир Марат в

Зикрилло Султаниязов ("Ордабасы")

Возраст: 25 лет
Позиция: вингер, атакующий полузащитник
В сборной Казахстана: был в расширенном списке.

Зикрилло Султаниязов на тренировке

Дулат Талыспаев ("Кёге", Дания)

Возраст: 20 лет
Позиция: вратарь
В сборной Казахстана: был в расширенном списке, в этом году 5 матчей за сборную U-21.

Дулат Талыспаев в молодёжной сборной Казахстана

Мади Хасейн ("Женис")

Возраст: 24 года
Позиция: опорный полузащитник, центральный защитник.
В сборной Казахстана: был в расширенном списке (большую часть сезона пропустил из-за травмы).

Мади Хасейн в сборной Казахстана

Давид Есимбеков ("Жетысу")

Возраст: 21 год
Позиция: центральный полузащитник, крайний полузащитник.
В сборной Казахстана: был в расширенном списке, в этом году 5 матчей за сборную U-21.

Давид Есимбеков в молодёжной сборной Казахстана

Фото: КФФ (1-5, 8-10), ФК "Окжетпес" (6), ФК "Ордабасы" (7)©️

