|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|82
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-16)
|
5
|
|
|
|
|450
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-16)
|
1
|
|
|
|
|8-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2015
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
|
|311
|2 (6)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2015/16 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|270
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|
|
|180
|Товарищеские матчи 2016
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|61
|Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2016
|Казахстан (U-18)
|
5
|
|
|
|
|222
|3 (5)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Астана-М
|
16
|
1+0
|
|
2
|
|1271
|5 (14)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|90
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-18)
|
1
|
|
|
|
|90
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|180
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-20)
|
3
|
|
|
|
|180
|Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
|Казахстан (U-18)
|
6
|
|
|
2
|
|540
|1 (4)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Астана
|
1
|
|
|
|
|7
|1 (12)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|180
|5 (6)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Астана-М
|
13
|
|
|
2
|
|1170
|14 (16)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|37
|3 (4)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Астана
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Окжетпес
|
15
|
|
|
|
|1212
|1 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Астана-М
|
11
|
|
|
1
|
|990
|1 (21)
|Товарищеские матчи 2019
|Казахстан (U-21)
|
3
|
1+0
|
|
|
|225
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Каспий
|
1
|
|
|
1
|
|90
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Каспий
|
24
|
1+0
|
|
3
|
|2113
|2 (14)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|
6
|
|
|
1
|
|279
|4 (6)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Окжетпес
|
3
|
|
|
|
|155
|11 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
16
|
1+0
|
|
2
|
|1353
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
7
|
1+0
|
|
2
|
|630
|1 (4)