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Футбол

Талгат Кусяпов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Каспий зщ 22
Место рождения
Актау
Дата рождения
14 февраля 1999 (22 года)
Пол
мужской
Рост, см
186
Вес, кг
78
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-17)

2

82
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-16)

5

450
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-16)

1

8-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2015 Казахстан (U-17)

4

311 2 (6)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2015/16 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

270 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-18)

2

180
Товарищеские матчи 2016 Казахстан (U-19)

2

61
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2016 Казахстан (U-18)

5

222 3 (5)
Вторая лига Казахстана 2016 Астана-М

16

1+0

2

1271 5 (14)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-19)

1

90
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-18)

1

90
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-20)

1

90
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-19)

3

180
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-20)

3

180
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017 Казахстан (U-18)

6

2

540 1 (4)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Астана

1

7 1 (12)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)

2

180 5 (6)
Вторая лига Казахстана 2017 Астана-М

13

2

1170 14 (16)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

1

37 3 (4)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Астана

1 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Астана

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Окжетпес

15

1212 1 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Астана-М

11

1

990 1 (21)
Товарищеские матчи 2019 Казахстан (U-21)

3

1+0

225
Кубок Казахстана по футболу 2019 Каспий

1

1

90 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Каспий

24

1+0

3

2113 2 (14)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021 Казахстан (U-21)

6

1

279 4 (6)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес

3

155 11 (12)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Каспий

16

1+0

2

1353 8 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Каспий

7

1+0

2

630 1 (4)
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