10 дебютантов сборной Казахстана в 2025 году: кто из них был лучшим?

В этом году в сборной Казахстана был зафиксирован лучший за последние четыре года показатель по введению в состав дебютантов. За 2025-й в главной команде страны свои первые матчи провели сразу десять игроков. Корреспондент Vesti.kz озвучил весь список с их статистикой.
Восемь дебютантов получили свои шансы ещё при Али Алиеве, двое - уже при Талгате Байсуфинове в последних матчах команды.
Дастан Сатпаев ("Кайрат")
Возраст: 17 лет
Позиция: нападающий, вингер
Статистика за сборную: 6 матчей (3 - в стартовом составе, 1 гол, 1 жёлтая карточка).
Наурызбек Жагоров ("Тобол")
Возраст: 27 лет
Позиция: левый латераль, левый защитник
Статистика за сборную: 5 матчей (1 - в стартовом составе, 1 ассист).
Даурен Жумат ("Окжетпес")
Возраст: 26 лет
Позиция: вингер
Статистика за сборную: 4 матча (1 - в стартовом составе, 1 жёлтая карточка).
Алияр Мухамед ("Окжетпес")
Возраст: 24 года
Позиция: нападающий, вингер
Статистика за сборную: 2 матча (0 - в стартовом составе).
Дамир Касабулат ("Кайрат")
Возраст: 23 года
Позиция: опорный полузащитник
Статистика за сборную: 5 матчей (2 - в стартовом составе).
Темирлан Анарбеков ("Кайрат")
Возраст: 22 года
Позиция: вратарь
Статистика за сборную: 2 матча (2 - в стартовом составе, 0 сухих, 1 жёлтая карточка).
Динмухамед Караман ("Женис")
Возраст: 25 лет
Позиция: центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер
Статистика за сборную: 5 матчей (2 - в стартовом составе, 1 гол).
Муроджон Халматов ("Ордабасы")
Возраст: 22 года
Позиция: центральный полузащитник
Статистика за сборную: 2 матча (0 - в стартовом составе).
Арсен Аширбек ("Окжетпес")
Возраст: 22 года
Позиция: вингер, латераль
Статистика за сборную: 2 матча (0 - в стартовом составе).
Бекхан Шайзада ("Ордабасы")
Возраст: 27 лет
Позиция: вратарь
Статистика за сборную: 1 матч (1 - в стартовом составе, 0 сухих).
Отметим, что в 2025 году сборная Казахстана провела десять матчей, в которых случились две победы, две ничьих и шесть поражений с общим счётом 10:18.
Фото: КФФ©️
