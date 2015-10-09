Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Сегодня 14:20
 

10 дебютантов сборной Казахстана в 2025 году: кто из них был лучшим?

10 дебютантов сборной Казахстана в 2025 году: кто из них был лучшим? Форма сборной Казахстана. Фото: КФФ/Алексей Сисенбин©

В этом году в сборной Казахстана был зафиксирован лучший за последние четыре года показатель по введению в состав дебютантов. За 2025-й в главной команде страны свои первые матчи провели сразу десять игроков. Корреспондент Vesti.kz озвучил весь список с их статистикой.

Восемь дебютантов получили свои шансы ещё при Али Алиеве, двое - уже при Талгате Байсуфинове в последних матчах команды.

Ниже можете выбрать лучшего дебютанта и отдать ему свой голос!

Сборная Казахстана тренируется в Уэльсе

Дастан Сатпаев ("Кайрат")

Возраст: 17 лет
Позиция: нападающий, вингер
Статистика за сборную: 6 матчей (3 - в стартовом составе, 1 гол, 1 жёлтая карточка).

Дастан Сатпаев празднует гол в ворота сборной Бельгии

Наурызбек Жагоров ("Тобол")

Возраст: 27 лет
Позиция: левый латераль, левый защитник
Статистика за сборную: 5 матчей (1 - в стартовом составе, 1 ассист).

Наурызбек Жагоров в матче Беларусь - Казахстан

Даурен Жумат ("Окжетпес")

Возраст: 26 лет
Позиция: вингер
Статистика за сборную: 4 матча (1 - в стартовом составе, 1 жёлтая карточка).

Даурен Жумат в матче Северная Македония - Казахстан

Алияр Мухамед ("Окжетпес")

Возраст: 24 года
Позиция: нападающий, вингер
Статистика за сборную: 2 матча (0 - в стартовом составе).

Алияр Мухамед в игре против сборной Беларуси

Дамир Касабулат ("Кайрат")

Возраст: 23 года
Позиция: опорный полузащитник
Статистика за сборную: 5 матчей (2 - в стартовом составе).

Дамир Касабулат в матче Фарерские острова - Казахстан

Темирлан Анарбеков ("Кайрат")

Возраст: 22 года
Позиция: вратарь
Статистика за сборную: 2 матча (2 - в стартовом составе, 0 сухих, 1 жёлтая карточка).

Темирлан Анарбеков в матче Бельгия - Казахстан

Динмухамед Караман ("Женис")

Возраст: 25 лет
Позиция: центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер
Статистика за сборную: 5 матчей (2 - в стартовом составе, 1 гол).

Динмухамед Караман празднует гол в ворота сборной Северной Македонии

Муроджон Халматов ("Ордабасы")

Возраст: 22 года
Позиция: центральный полузащитник
Статистика за сборную: 2 матча (0 - в стартовом составе).

Муроджон Халматов в матче Бельгия - Казахстан

Арсен Аширбек ("Окжетпес")

Возраст: 22 года
Позиция: вингер, латераль
Статистика за сборную: 2 матча (0 - в стартовом составе).

Арсен Аширбек в игре Казахстан - Бельгия

Бекхан Шайзада ("Ордабасы")

Возраст: 27 лет
Позиция: вратарь
Статистика за сборную: 1 матч (1 - в стартовом составе, 0 сухих).

Бекхан Шайзада в матче Фарерские острова - Казахстан

Отметим, что в 2025 году сборная Казахстана провела десять матчей, в которых случились две победы, две ничьих и шесть поражений с общим счётом 10:18.

Фото: КФФ©️

