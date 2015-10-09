10 дебютантов сборной Казахстана в 2025 году: кто из них был лучшим?

В этом году в сборной Казахстана был зафиксирован лучший за последние четыре года показатель по введению в состав дебютантов. За 2025-й в главной команде страны свои первые матчи провели сразу десять игроков. Корреспондент Vesti.kz озвучил весь список с их статистикой.

Восемь дебютантов получили свои шансы ещё при Али Алиеве, двое - уже при Талгате Байсуфинове в последних матчах команды.

Возраст: 17 лет

Позиция: нападающий, вингер

Статистика за сборную: 6 матчей (3 - в стартовом составе, 1 гол, 1 жёлтая карточка).

Возраст: 27 лет

Позиция: левый латераль, левый защитник

Статистика за сборную: 5 матчей (1 - в стартовом составе, 1 ассист).

Возраст: 26 лет

Позиция: вингер

Статистика за сборную: 4 матча (1 - в стартовом составе, 1 жёлтая карточка).

Возраст: 24 года

Позиция: нападающий, вингер

Статистика за сборную: 2 матча (0 - в стартовом составе).

Возраст: 23 года

Позиция: опорный полузащитник

Статистика за сборную: 5 матчей (2 - в стартовом составе).

Возраст: 22 года

Позиция: вратарь

Статистика за сборную: 2 матча (2 - в стартовом составе, 0 сухих, 1 жёлтая карточка).

Возраст: 25 лет

Позиция: центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер

Статистика за сборную: 5 матчей (2 - в стартовом составе, 1 гол).

Возраст: 22 года

Позиция: центральный полузащитник

Статистика за сборную: 2 матча (0 - в стартовом составе).

Возраст: 22 года

Позиция: вингер, латераль

Статистика за сборную: 2 матча (0 - в стартовом составе).

Возраст: 27 лет

Позиция: вратарь

Статистика за сборную: 1 матч (1 - в стартовом составе, 0 сухих).

Отметим, что в 2025 году сборная Казахстана провела десять матчей, в которых случились две победы, две ничьих и шесть поражений с общим счётом 10:18.

