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Футбол

Бекхан Шайзада

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Казахстан (U-21) вр
Ордабасы вр 1
Место рождения
Южно-Казахстанская обл.
Дата рождения
28 февраля 1998 (22 года)
Пол
мужской
Рост, см
188
Вес, кг
82
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Ордабасы
Лига Европы 2019/20 Ордабасы
Вторая лига Казахстана 2019 Ордабасы-М 6 -5 1
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021 Казахстан (U-21)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Ордабасы
Премьер-Лига Казахстана 2019 Ордабасы 4 -4
Товарищеские матчи 2019 Казахстан (U-21) 2 -3
Вторая лига Казахстана 2018 Ордабасы-М 8 -7 2
Кубок Казахстана по футболу 2018 Ордабасы
Премьер-Лига Казахстана 2018 Ордабасы 5 -3 1
Товарищеские матчи 2018 Казахстан (U-21)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-21) 1 -4
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)
Вторая лига Казахстана 2017 Ордабасы-М 26 -35 1
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Ордабасы
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-20) 2 -2
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21) 2 -4
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-20) 1
Чемпионат Европы 2016/17 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19) 1 -5
Вторая лига Казахстана 2016 Ордабасы-М 15 -19
Товарищеские матчи 2016 Казахстан (U-19) 2
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2016 Казахстан (U-18) 2 -3
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Ордабасы-М
"Кубок Развития" Минск-2014 для юношеских сборных Казахстан (U-16) 4 -13
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