|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|11-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2018
|Казахстан (U-17)
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3
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|270
|2 (3)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2018/19 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
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2
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2
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|180
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Кайрат-Жастар (фарм)
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12
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|1035
|6 (7)
|Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023
|Казахстан (U-21)
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2
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1
|148
|5 (5)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Кайрат-Жастар (фарм)
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10
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1+0
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1
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|900
|5 (12)
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-21)
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1
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|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-20)
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1
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|84
|Суперкубок Казахстана 2022
|Кайрат
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|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Кайрат
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19
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2
|
|1597
|5 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Кайрат
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7
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|497
|1 (4)
|Лига конференций 2022/23
|Кайрат
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2
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|43