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Футбол

Динмухамед Кашкен (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Хан Тенгри зщ 6
Дата рождения
4 января 2000 (24 года)
Пол
мужской
Рост, см
189
Вес, кг
89
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-16)

1

1+0

90
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-15)

1

90
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-16)

4

1+0

181
Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Азербайджан - 2015 Казахстан (U-15)

3

1+0

270 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-17)

8

3+0

+3/-1

720
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-16)

4

1+0

360
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-18)

2

180
Товарищеские матчи 2016 Казахстан (U-17)

2

180
Товарищеские матчи 2016 Казахстан (U-16)

2

180
Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Македония - 2016 Казахстан (U-16)

3

221 4 (4)
Вторая лига Казахстана 2016 Астана-М

3

1

130 5 (14)
9-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2016 Казахстан (U-17)

4

1+0

+1/-0

360 1 (4)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

2

2

1

180 3 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-19)

2

1+0

+1/-0

180
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-18)

3

+0/-1

270
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-19)

5

+0/-1

1

450
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017 Казахстан (U-18)

3

1+0

+1/-1

2

270 1 (4)
Вторая лига Казахстана 2017 Астана-М

21

2+0

+1/-0

3

1819 14 (16)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

2

1

1

120 3 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-18)

3

1+0

+1/-0

90
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-20)

1

90
Товарищеские матчи 2018 Казахстан (U-18)

3

270
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Жетысу Б

22

2+0

2

1

1637 5 (12)
Международный юношеский (U-18) турнир "Кубок Словакии-2018" Казахстан (U-18)

4

1+0

+1/-0

360 4 (4)
Международный юношеский (U-19) турнир "Мемориал Гранаткина" 2018 Казахстан (U-19)

5

1+0

+1/-0

2

450 4 (4)
Товарищеские матчи 2019 Казахстан (U-21)

1

46
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Астана-М

12

2

1077 13 (14)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021 Казахстан (U-21)

5

2

301 4 (6)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кайсар

7

0+1

1

209 7 (12)
Лига Европы 2020/21 Кайсар

1

2
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Актобе

8

425 6 (14)
Международный молодежный (U-21) турнир "Кубок Антальи 2021" Казахстан (U-21)

3

1

231 5 (6)
Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023 Казахстан (U-21)

4

4

360 5 (5)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Актобе

3

1

114 4 (4)
Товарищеские матчи 2022 Казахстан (U-21)

1

90
Чемпионат Литвы 2022 Жальгирис

12

4

1

879
Кубок Литвы 2022 Жальгирис

2

86
Лига чемпионов 2022/23 Жальгирис

Лига конференций 2022/23 Жальгирис

4 (4)
Лига Европы 2022/23 Жальгирис

Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Шахтер

10 (14)
Вторая лига Казахстана 2023 Шахтер-М

1

0+1

58 3 (11)
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 Хан Тенгри

1

90 4 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига Хан Тенгри

6

0+1

1

503 2 (16)

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