|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-16)
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-15)
|
1
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-16)
|
4
|
1+0
|
|
|
|181
|Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Азербайджан - 2015
|Казахстан (U-15)
|
3
|
1+0
|
|
|
|270
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-17)
|
8
|
3+0
|
+3/-1
|
|
|720
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-16)
|
4
|
1+0
|
|
|
|360
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|
|
|180
|Товарищеские матчи 2016
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|180
|Товарищеские матчи 2016
|Казахстан (U-16)
|
2
|
|
|
|
|180
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Македония - 2016
|Казахстан (U-16)
|
3
|
|
|
|
|221
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Астана-М
|
3
|
|
|
1
|
|130
|5 (14)
|9-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2016
|Казахстан (U-17)
|
4
|
1+0
|
+1/-0
|
|
|360
|1 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
2
|
1
|180
|3 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-19)
|
2
|
1+0
|
+1/-0
|
|
|180
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-18)
|
3
|
|
+0/-1
|
|
|270
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-19)
|
5
|
|
+0/-1
|
1
|
|450
|Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
|Казахстан (U-18)
|
3
|
1+0
|
+1/-1
|
2
|
|270
|1 (4)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Астана-М
|
21
|
2+0
|
+1/-0
|
3
|
|1819
|14 (16)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
1
|
1
|120
|3 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-18)
|
3
|
1+0
|
+1/-0
|
|
|90
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2018
|Казахстан (U-18)
|
3
|
|
|
|
|270
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Жетысу Б
|
22
|
2+0
|
|
2
|
1
|1637
|5 (12)
|Международный юношеский (U-18) турнир "Кубок Словакии-2018"
|Казахстан (U-18)
|
4
|
1+0
|
+1/-0
|
|
|360
|4 (4)
|Международный юношеский (U-19) турнир "Мемориал Гранаткина" 2018
|Казахстан (U-19)
|
5
|
1+0
|
+1/-0
|
2
|
|450
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2019
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|46
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Астана-М
|
12
|
|
|
2
|
|1077
|13 (14)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|
5
|
|
|
2
|
|301
|4 (6)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кайсар
|
7
|
0+1
|
|
1
|
|209
|7 (12)
|Лига Европы 2020/21
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|2
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
8
|
|
|
|
|425
|6 (14)
|Международный молодежный (U-21) турнир "Кубок Антальи 2021"
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
1
|
|231
|5 (6)
|Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023
|Казахстан (U-21)
|
4
|
|
|
4
|
|360
|5 (5)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
3
|
|
|
1
|
|114
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат Литвы 2022
|Жальгирис
|
12
|
|
|
4
|
1
|879
|Кубок Литвы 2022
|Жальгирис
|
2
|
|
|
|
|86
|Лига чемпионов 2022/23
|Жальгирис
|
|
|
|
|
|Лига конференций 2022/23
|Жальгирис
|
|
|
|
|
|4 (4)
|Лига Европы 2022/23
|Жальгирис
|
|
|
|
|
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Шахтер
|
|
|
|
|
|10 (14)
|Вторая лига Казахстана 2023
|Шахтер-М
|
1
|
0+1
|
|
|
|58
|3 (11)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Хан Тенгри
|
1
|
|
|
|
|90
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Хан Тенгри
|
6
|
0+1
|
|
1
|
|503
|2 (16)