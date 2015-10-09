Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Сегодня 18:48
 

25-кратный чемпион собрался перехватить конкурента Алипа

25-кратный чемпион собрался перехватить конкурента Алипа ©ФК "Зенит"

Турецкий "Галатасарай" всерьёз присматривается к центральному защитнику "Зенита" Нино, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Экрем Конура.

Петербургский клуб оценивает бразильца примерно в 15 миллионов евро и не спешит расставаться с игроком — его продажа сейчас не входит в приоритеты.

При этом интерес к Нино проявляют не только стамбульцы: за ситуацией внимательно наблюдают клубы с его родины "Крузейро", "Флуминенсе" и "Васко да Гама".

Нино перебрался в "Зенит" из "Флуминенсе" в январе 2024 года за 11 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, пока не отличившись результативными действиями.

По данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

Отметим, что как и Нино в центре обороны "Зенита" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алипа.

Добавим, что "Галатсарай" является 25-тикратным чемпионом Турции. 

