Какое место занимает "Кайрат" в Лиге чемпионов после исторического гола Сатпаева

Завершился пятый тур общего этапа Лиги чемпионов. Команды в рамках двух игровых дней провели 18 матчей, сообщают Vesti.kz.

Алматинский "Кайрат" накануне уступил в Копенгагене одноименному клубу со счетом 3:2. Команда Рафаэля Уразбахтина набрала одно очко и занимает предпоследнее, 35-е место в сводной таблице розыгрыша. Алматинцы обходят лишь амстердамский "Аякс", у которого нет набранных баллов.

До этого "Кайрат" занимал 34-е место, обходя еще и "Бенфику". Но португальцы немного поправили свое турнирное положение после победы над "Аяксом" (2:0). Сейчас они занимают 30-ю позицию.

Единоличным лидером розыгрыша стал лондонский "Арсенал", набравший максимум очков - 15 из 15-ти. Второе место занимает ПСЖ, а мюнхенская "Бавария", потерпев поражение от "Арсенала" - первое для себя в этом сезоне, замыкает топ-3.

В топ-10 также расположились "Интер" (Италия), "Реал" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Сити" (Англия) и "Аталанта" (Италия).