Лига чемпионов
Сегодня 07:10
 

Первым поражением в Лиге чемпионов обернулся матч "Арсенал" - "Бавария"

Первым поражением в Лиге чемпионов обернулся матч "Арсенал" - "Бавария" ©x.com/FCBayern

"Арсенал" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов обыграл на своем поле "Баварию", сообщают Vesti.kz

Матч, прошедший на "Эмирейтс" завершился уверенной победой лондонцев — 3:1.

Уже на 22-й минуте Юрриен Тимбер классным ударом открыл счёт. Немцы ответили довольно быстро: на 32-й минуте Ленарт Карл восстановил равновесие. Однако после перерыва "канониры" прибавили — на 69-й минуте Нони Мадуэке вновь вывел команду вперёд, а спустя восемь минут Габриэл Мартинелли, воспользовавшись ошибкой обороны, довёл счёт до комфортного.

Благодаря этой победе "Арсенал" поднялся на вершину сводной таблицы Лиги чемпионов, имея 15 очков. "Бавария" остаётся среди лидеров с 12 баллами. Для немецкого клуба это первое поражение в текущем розыгрыше.

В предыдущем туре лондонцы уверенно разобрались со "Славией" (3:0), тогда как мюнхенцы переиграли ПСЖ — 2:1. Впереди у "Арсенала" встреча с "Брюгге" 10 декабря, а "Бавария" 9 декабря сыграет против "Спортинга".

Финал нынешнего розыгрыша состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

