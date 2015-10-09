Первым поражением в Лиге чемпионов обернулся матч "Арсенал" - "Бавария"

"Арсенал" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов обыграл на своем поле "Баварию", сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший на "Эмирейтс" завершился уверенной победой лондонцев — 3:1.

Уже на 22-й минуте Юрриен Тимбер классным ударом открыл счёт. Немцы ответили довольно быстро: на 32-й минуте Ленарт Карл восстановил равновесие. Однако после перерыва "канониры" прибавили — на 69-й минуте Нони Мадуэке вновь вывел команду вперёд, а спустя восемь минут Габриэл Мартинелли, воспользовавшись ошибкой обороны, довёл счёт до комфортного.

Благодаря этой победе "Арсенал" поднялся на вершину сводной таблицы Лиги чемпионов, имея 15 очков. "Бавария" остаётся среди лидеров с 12 баллами. Для немецкого клуба это первое поражение в текущем розыгрыше.

В предыдущем туре лондонцы уверенно разобрались со "Славией" (3:0), тогда как мюнхенцы переиграли ПСЖ — 2:1. Впереди у "Арсенала" встреча с "Брюгге" 10 декабря, а "Бавария" 9 декабря сыграет против "Спортинга".

Финал нынешнего розыгрыша состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште.