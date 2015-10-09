Клуб АПЛ готов подписать звезду "Барсы" и сделать его лидером атаки

"Ньюкасл" намерен активно бороться за трансфер бразильского вингера Рафиньи из "Барселоны". Английский клуб рассматривает игрока как ключевую фигуру своей атакующей линии к лету 2026 года и готов предложить высокий оклад и конкурентные условия, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Окружение Рафиньи рассматривает предложение с осторожностью: игрок пока не проявлял публичного желания покинуть Испанию, но ведущая роль в Премьер‑лиге может стать решающим фактором.

Потеря Рафиньи — удар по "Барселоне"

Для "Барселоны" потеря Рафиньи станет серьёзным ударом по правому флангу атаки. Руководство уже ищет варианты замены, включая возможный трансфер Карима Адейеми из дортмундской "Боруссии", чтобы сохранить атакующий потенциал клуба.

Медийный эффект и перестройка "Ньюкасла"

"Ньюкасл" видит в трансфере не только усиление состава, но и громкий медийный эффект. Приход Рафиньи активирует перестройку состава и может стать началом новой эры на "Сент-Джеймс Парк".

Летний рынок 2026 года обещает стать решающим для будущего игрока и клуба.

Напомним, Рафинья уже играл в АПЛ, когда в период 2020-2022 годов защищал цвета "Лидса". Также в его карьере были французский "Ренн", португальские "Спортинг", "Витория Гимарайнш" и бразильский "Аваи".

