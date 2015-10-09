Покинет "Кайрат"? Появилась новость о будущем Анарбекова

Международный журналист Александр Троицкий высказался о будущем вратаря "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Темирлана Анарбекова, передают Vesti.kz.

Вероятность отъезда крайне высока

"Меня сегодня спрашивали за Анарбекова. Я ответил, что вероятность отъезда кипера в хороший чемпионат крайне высока. Сами подумайте, не просто же так согласился остаться в команде опытнейший вратарь Александр Заруцкий", - пишет он в своём телеграм-канале.

22-летний Анарбеков футбольную карьеру начинал в 2020 году в составе клуба "Кайрат". 30 ноября того же года в матче против "Тараза" дебютировал в казахстанской премьер-лиге (0:1), выйдя на замену на 46-й минуте вместо Динмухаммеда Жомарта.

26 августа 2025 года в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против шотландского "Селтика" (0:0, по пенальти - 3:2) Анарбеков отразил три удара от Адама Айды, Люка Маккоуэна и Дайдзэна Маэды в послематчевых пенальти и этим самым помог "Кайрату" впервые в своей истории пробиться в общий этап Лиги чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!