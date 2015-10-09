Игроки "Кайрата" установят историческое достижение: это случится уже сегодня

Сегодня, 9 декабря, в Астане состоится матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Олимпиакосом". Эта встреча может переписать историю казахстанского футбола. Корреспондент Vesti.kz объясняет - почему.

Это будет шестой тур общего этапа, и некоторые казахстанские футболисты могут провести свои шестые матчи в основном турнире Лиги чемпионов, что станет рекордом, если учитывать некоторые немаловажные нюансы.

Воспитанники казахстанского футбола установят новый рекорд?

Дамир Касабулат, Александр Мрынский, Еркин Тапалов и Дастан Сатпаев играли во всех пяти матчах общего этапа текущего турнира. В этой игре все они, кроме дисквалифицированного Сатпаева, могут провести и шестые матчи.

Факт в том, что ни один воспитанник казахстанской школы футбола не проводил в основном этапе главного еврокубкового турнира шесть игр. Столько матчей за "Астану" в группе Лиги чемпионов отыграли натурализованный россиянин Евгений Постников, бывший серб (и будущий) Ненад Эрич, а также получавший футбольное образование в Бельгии Георгий Жуков. Но их нельзя назвать воспитанниками казахстанского футбола.

Также шесть матчей в Лиге чемпионов у Александра Хапсалиса, уроженца Талгара и воспитанника "Кайрата", но он играл во времена СССР, и впоследствии в Казахстане уже не жил, тем более в независимом. Поэтому его шесть матчей мы тоже вряд ли может занести в список рекордов.

Поэтому у Касабулата, Мрынского и Тапалова сегодня есть реальные шансы попасть в историю, а в январе стать абсолютными рекордсменами без всяких нюансов. К текущему моменту кроме них и Сатпаева по пять матчей в основе Лиги чемпионов провели Серикжан Мужиков, Дмитрий Шомко и Алексей Щёткин, когда играли за "Астану" десять лет назад.

Но нужно понимать, что их показатели изначально были уязвимыми, потому что "Кайрат" выступает в Лиге чемпионов в новое время, когда формат предусматривает восемь матчей на общем этапе. У "Астаны" же было всего шесть игр в группе.

Напомним, что матч "Кайрат" - "Олимпиакос" пройдёт сегодня, 9 декабря, на стадионе "Астана Арена". Он начнётся в 20:30 по местному времени. Это будет последняя игра для алматинцев в 2025 году.

