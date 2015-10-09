Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Игроки "Кайрата" установят историческое достижение: это случится уже сегодня

Сегодня, 9 декабря, в Астане состоится матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Олимпиакосом". Эта встреча может переписать историю казахстанского футбола. Корреспондент Vesti.kz объясняет - почему.

Это будет шестой тур общего этапа, и некоторые казахстанские футболисты могут провести свои шестые матчи в основном турнире Лиги чемпионов, что станет рекордом, если учитывать некоторые немаловажные нюансы.


Воспитанники казахстанского футбола установят новый рекорд?

Дамир Касабулат, Александр Мрынский, Еркин Тапалов и Дастан Сатпаев играли во всех пяти матчах общего этапа текущего турнира. В этой игре все они, кроме дисквалифицированного Сатпаева, могут провести и шестые матчи.

Факт в том, что ни один воспитанник казахстанской школы футбола не проводил в основном этапе главного еврокубкового турнира шесть игр. Столько матчей за "Астану" в группе Лиги чемпионов отыграли натурализованный россиянин Евгений Постников, бывший серб (и будущий) Ненад Эрич, а также получавший футбольное образование в Бельгии Георгий Жуков. Но их нельзя назвать воспитанниками казахстанского футбола.

Также шесть матчей в Лиге чемпионов у Александра Хапсалиса, уроженца Талгара и воспитанника "Кайрата", но он играл во времена СССР, и впоследствии в Казахстане уже не жил, тем более в независимом. Поэтому его шесть матчей мы тоже вряд ли может занести в список рекордов.

Дамир Касабулат на тренировке

Поэтому у Касабулата, Мрынского и Тапалова сегодня есть реальные шансы попасть в историю, а в январе стать абсолютными рекордсменами без всяких нюансов. К текущему моменту кроме них и Сатпаева по пять матчей в основе Лиги чемпионов провели Серикжан Мужиков, Дмитрий Шомко и Алексей Щёткин, когда играли за "Астану" десять лет назад.

Но нужно понимать, что их показатели изначально были уязвимыми, потому что "Кайрат" выступает в Лиге чемпионов в новое время, когда формат предусматривает восемь матчей на общем этапе. У "Астаны" же было всего шесть игр в группе.

Серикжан Мужиков в матче

Напомним, что матч "Кайрат" - "Олимпиакос" пройдёт сегодня, 9 декабря, на стадионе "Астана Арена". Он начнётся в 20:30 по местному времени. Это будет последняя игра для алматинцев в 2025 году.

Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова (1), ФК "Астана" (2)©️

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Олимпиакос
Проголосовало 724 человек

