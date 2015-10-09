Песни греков и пустые трибуны: почему "Кайрат" вновь провалился с посещаемостью в ЛЧ?

Матч с "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов был для "Кайрата" домашним с большим количеством "но". Корреспондент Vesti.kz размышляет над низким уровнем интереса к игре основного этапа главного еврокубкового турнира и причинами этого.

На вчерашнем матче "Кайрат" - "Олимпиакос" (0:1) на трибунах "Астана Арены" было 19 463 болельщика, это около 63 процентов заполняемости столичного стадиона. На домашней игре Лиги чемпионов все ожидали увидеть аншлаг, но этого не случилось.

Цены на билеты "укусили", а греки перекричали

Изначально перенос матча из Алматы в Астану по причине зимних погодных условий воспринимался как нечто неоднозначное, особенно болельщиками "Кайрата". Они поддерживали свою команду весь путь, но в итоге лишились половины домашних матчей общего этапа.

Фанаты активно указывали на то, что в Алматы зима намного мягче, и что матчи вполне можно было проводить на "Центральном", в своём городе и при своих болельщиках. Однако в "Кайрате" перестраховались, так как решение нужно было принимать заранее.

Если вчера в Астане был мороз, а по ощущениям было ниже -30 градусов, то в Алматы температура воздуха колебалась в районе нуля градусов, и в такую погоду матчи Лиги чемпионов проводились неоднократно. Даже в прошлом году памятный матч Лиги конференций между "Астаной" и "Челси" (1:3) проводился в Алматы при температуре около -10 градусов.

Однако на игре это никак не сказалось, так как под закрытой крышей "Астана Арены" была довольно комфортная обстановка.

Перенос матчей в Астану стал поводом для беспокойства. Ведь главная аудитория "Кайрата" - алматинцы. В Астане не так много постоянных болельщиков клуба, которые готовы раскошелиться на сумму от 15 до 50 тысяч тенге, чтобы поддержать команду или посмотреть на относительно скромный (по меркам грандов Европы) "Олимпиакос".

Так что изначально были сомнения, сможет ли "Кайрат" реализовать все билеты. В итоге сделать этого не удалось. Группа болельщиков "Кайрата" была: это и местные фанаты, и те, кто приехал специально на матч из Алматы. Но единого порыва со стороны суппортеров не было, сама поддержка была пресной, создавалось ощущение, что не было единства, и каждый болел за команду отдельно от всех остальных.

В итоге греческие фанаты, коих было несколько сотен, перекрикивали болельщиков "Кайрата" с самого начала матча. Создать незабываемую домашнюю атмосферу на "Астана Арене" не удалось. Всё же это чужой стадион для команды. Нападающий Жоржиньо Монтейру подметил это отдельно:

"Поддержка тоже не на том уровне, всё-таки Алматы - это наш дом", - сказал он.

Даже на "Центральном" зрителей было больше

Вместимость алматинского стадиона - 23 804 посадочных места, "Астана Арены" - 30 000 мест. Разница существенная. Однако в столице собралось меньше зрителей, чем в Алматы на матче с "Реалом" (0:5). Тогда стадион был заполнен до отказа.

Чуть по-другому всё сложилось в следующей домашней игре с "Пафосом", на которую пришли 16 тысяч зрителей. Но там вся проблема была в ценах на билеты, которые многие болельщики посчитали неадекватными. Ведь есть разница, когда в соперниках самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов "Реал", а когда дебютант турнира "Пафос". Однако в "Кайрате" решили оставить цены на том же уровне.

Причём тогда была информация, что уровень продаж был очень низким, и часть билетов клубу пришлось раздавать различным организациям и партнёрам в последний момент. К сожалению, уже тогда болельщики столкнулись с тем, что их частично лишили праздника.

Вчера антирекорда не случилось: в Астане уже был провал в ЛЧ

Если кто-то думал, что это самый провальный матч Лиги чемпионов в Астане по посещаемости, то это не так. Цифры говорят о том, что чем холоднее в столице, тем местных людей сложнее завлечь на стадион.

Десять лет назад, когда "Астана" открыла казахстанским клубам дорогу в Лигу чемпионов, команда провела три домашних матча. На игре с "Галатасараем" (2:2) было более 27 тысяч зрителей, на матче с "Атлетико" (0:0) - более 29 тысяч, а вот в конце ноября на встречу с "Бенфикой" (2:2) пришло всего 15 тысяч человек. Стадион удалось заполнить только наполовину! А ведь тогда клуб ещё боролся за шансы попасть в плей-офф.

Теперь ситуация чуть не повторилась на игре "Кайрат" - "Олимпиакос", но тут дела всё же были лучше, тем более клуб играл не в своём городе.

С заполняемостью VIP-ложи проблем не возникло

Следующий матч, 20 января, против "Брюгге" алматинский клуб также проведёт на "Астана Арене". Есть ощущение, что "Кайрату" необходимо ещё раз спустить цены, так как шансов на выход в плей-офф уже нет, хороших результатов тоже, и теперь собрать болельщиков на трибунах будет ещё сложнее.

Особенно тех преданных фанатов, которые живут в Алматы и вынуждены тратиться не только на билет на игру, но и на путь в обе стороны. Если руководство "Кайрата" не сдвинет порог цен, то на матче с "Брюгге" уровень посещаемости может упасть ещё ниже, а это точно ударит по статусу всего казахстанского футбола. Ведь Лига чемпионов в нашей стране - не ежегодный праздник, и относиться к этому мы должны как к большому подарку судьбы.

Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©️

