Сборные
Игрок европейского клуба рассказал о приглашении в сборную Казахстана

Защитник словацкого "Слована" Юрий Медведев рассказал, как бывший главный тренер сборной Казахстана Михал Билек звал его в национальную команду, передают Vesti.kz.

"Иногда мы переписываемся"

"Слежу за сборной Казахстана, читаю новости. Знаю некоторых футболистов. Разговаривал с Билеком — он знал меня ещё по Словакии, ведь он тренировал там клуб. Михал хотел, чтобы я присоединился к сборной Казахстана: помог команде, побывал с ребятами, пообщался. В то время у них была хорошая сборная — как раз обыграли Шотландию. Иногда мы переписываемся с ним", — отметил Медведев в беседе с ASnews.kz.

Юрий Медведев

Медведев родился в Актюбинской области, но выступает за клуб из Братиславы и имеет чешское гражданство. Ранее он также рассказывал о приглашении в "Кайрат" от Владимира Вайсса и о трудностях с получением двойного гражданства.

В его карьере также были российский "Сочи", словацкая "Сеница", а также чешские клубы "Баник" (Соколов) и "Виктория" (Пльзень). Играл за сборные Чехии до 18 и 19 лет.

Фото: ФК "Сочи"

