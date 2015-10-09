Салах в опале? "Ливерпуль" принял решение по звёздному игроку на матч Лиги чемпионов

"Ливепруль" не включил своего лидера Мохамеда Салаха в заявку на матч против миланского "Интера" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

На выходных Салах просидел все 90 минут на скамейке запасных в матче АПЛ против "Лидса". Это уже третья игра подряд, в которой египтянин не вышел в стартовом составе.

После финального свистка форвард не сдержал эмоций и в резком интервью прошёлся по Арне Слоту и клубу, открыто выразив недовольство своим положением в команде. "Ливерпуль" не стал игнорировать этот демарш — статус звезды не спас игрока от последствий.

Клуб опубликовал список футболистов, отправляющихся в Италию, и имени лидера атаки там не оказалось — несмотря на то, что в понедельник он участвовал в тренировке.

