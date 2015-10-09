Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 10:19
 

Деку сделал заявление о трансфере форварда за 180 миллионов в "Барселону"

  Комментарии

Деку сделал заявление о трансфере форварда за 180 миллионов в "Барселону" ©ФК "Барселона"

Поделиться

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку сделал заявление о потенциальном трансфере норвежского форварда английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Уже в конце этого сезона контракт закончится у главного страйкера "сине-гранатовых" поляка Роберта Левандовски. При этом новое соглашение с 37-летним футболистом по-прежнему не заключено. По данным испанских СМИ, такой вариант и вовсе не рассматривается. Поэтому фанаты ждут достойной замены многолетнему лидеру. Однако Деку не спешит раскрывать планы.

"Эрлинг Холанд вместо Роберта Левандовски?

Наш девятый номер — это Роберт. Спекуляции — это нормально, но сейчас не время об этом говорить, мы не следим за ситуацией по Холанду. Мы не одержимы игроками, которые нам не принадлежат", - цитирует слова спротдира каталонцев Barca Universal.

При этом ранее неоднократно сообщалось об интересе каталонского клуба к форварду сборной Норвегии, который продолжает блистать в английской премьер-лиге (АПЛ) в составе "горожан".

В текущей кампании Холанд успел сыграть 20 матчей во всех турнирах, забить 20 голов и отдать три результативных паса. На данный момент он оценивается в 180 миллионов евро. Контракт Эрлинга с "Сити" действует до 2034 года.


Ранее "Барселона" нашла нового кандидата на замену Левандовски: ему 28 и стоит 120 миллионов.

Добавим также, что ключевой новичок кинул "Барселону" и выбрал "Реал" - подробности по ссылке.

Ямаль сделал заявление о смене сборной перед ЧМ-2026

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
16 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Общий этап, мужчины
10 декабря 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр
(Франкфурт)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Айнтрахт Фр
Проголосовало 4 человек

