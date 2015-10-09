Деку сделал заявление о трансфере форварда за 180 миллионов в "Барселону"

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку сделал заявление о потенциальном трансфере норвежского форварда английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Уже в конце этого сезона контракт закончится у главного страйкера "сине-гранатовых" поляка Роберта Левандовски. При этом новое соглашение с 37-летним футболистом по-прежнему не заключено. По данным испанских СМИ, такой вариант и вовсе не рассматривается. Поэтому фанаты ждут достойной замены многолетнему лидеру. Однако Деку не спешит раскрывать планы.

"Эрлинг Холанд вместо Роберта Левандовски? Наш девятый номер — это Роберт. Спекуляции — это нормально, но сейчас не время об этом говорить, мы не следим за ситуацией по Холанду. Мы не одержимы игроками, которые нам не принадлежат", - цитирует слова спротдира каталонцев Barca Universal.

При этом ранее неоднократно сообщалось об интересе каталонского клуба к форварду сборной Норвегии, который продолжает блистать в английской премьер-лиге (АПЛ) в составе "горожан".

В текущей кампании Холанд успел сыграть 20 матчей во всех турнирах, забить 20 голов и отдать три результативных паса. На данный момент он оценивается в 180 миллионов евро. Контракт Эрлинга с "Сити" действует до 2034 года.

