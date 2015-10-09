Ключевой новичок кинул "Барселону" и выбрал "Реал"

ФК "Барселона" столкнулся с серьёзным препятствием в планах усилить оборону к сезону-2026: один из главных кандидатов клуба, защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек, сообщил, что предпочитает переход в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Шлоттербек выбрал "Реал"

Как сообщает Don Balon со ссылкой на SkySport, левоногий центральный защитник Нико Шлоттербек уже передал своему окружению, что его приоритетом станет мадридский "Реал", если клуб сделает по нему предложение. При этом футболист готов рассматривать любые варианты, но именно "королевский клуб" стоит для него на первом месте.

Эта информация стала неприятным сюрпризом для спортивного руководства "Барселоны", которая обозначила Шлоттербека как одного из ключевых претендентов после ухода Иньиго Мартинеса и нестабильности обороны в текущем сезоне.

Идеальный профиль для Флика, но...

26-летний Шлоттербек связан контрактом с "Боруссией" до 2027 года, а возможный трансфер оценён немецким рынком в 55–60 миллионов евро. "Барселона" считала игрока идеальным вариантом: он левоногий, силён в верховой борьбе, агрессивен в отборе и обладает чистым первым пасом — именно таким защитникам отдаёт предпочтение Ханси Флик.

Однако дортмундский клуб не испытывает финансового давления и готов рассматривать только крупные предложения, что усложняет задачу каталонцев.

Проблемы в обороне "Барсы" остаются нерешёнными

Из-за отсутствия специализированного левоногого центрбека Флик вынужден ротировать состав: Пау Кубарси всё ещё на стадии становления, Андреас Кристенсен комфортнее себя чувствует справа, а Эрик Гарсия хотя и выступает достойно, но не является профильным игроком на этой позиции.

Эта слабость особенно проявляется в матчах высокой сложности — и именно поэтому упущенный приоритетный вариант стал серьёзным ударом.

Лапорта теряет очки в трансферной гонке с "Реалом"

Публичное предпочтение Шлоттербека в пользу "Реала" создало стратегическую проблему для "Барселоны". В клубе надеются, что ситуация может измениться, если мадридцы не сделают конкретных шагов. Но факт остаётся фактом: главный кандидат на усиление обороны сделал выбор не в пользу каталонцев.

