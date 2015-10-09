Названа астрономическая сумма трансфера Холанда в "Барселону"

"Барселона" активизировала переговоры по приобретению Эрлинга Холанда после того, как Харри Кейн из "Баварии" отказался переходить в каталонский клуб и высокие требования по форварду "Атлетико" Хулиану Альваресу осложнили летние планы "сине-гранатовых", передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, норвежский форвард "Манчестер Сити" может стать главным трансфером "Барселоны" на 2026 год.

Контракт и стоимость Холанда

Норвежский форвард связан с "Манчестер Сити" до 2034 года. Его трансферная цена может превысить 200 миллионов евро, и английский клуб не планирует отпускать игрока, если только он сам не проявит инициативу.

Шансы "Барселоны"

Каталонцы видят потенциал Холанда стать идолом "Камп Ноу", рассчитанном на 105 000 зрителей. Эмоциональный проект может сыграть решающую роль для норвежца.

Альтернатива на случай провала сделки

Если трансфер не состоится, "Барса" рассматривает более бюджетный вариант — нападающего "Леванте" Этта Эйонга. Однако его приход не окажет такого глобального эффекта, как Холанд.

Холанд в нынешнем сезоне провёл за "Манчестер Сити" 20 матчей, забил 20 голов и отдал 3 результативные передачи.

