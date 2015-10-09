Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 23:13
 

"Барселона" нашла нового кандидата на замену Левандовски: ему 28 и стоит 120 миллионов

  Комментарии

"Барселона" нашла нового кандидата на замену Левандовски: ему 28 и стоит 120 миллионов ©Depositphotos/Musiu0

Руководство "Барселоны" определило потенциального кандидата на замену польского нападающего Роберта Левандовски — им стал аргентинский капитан миланского "Интера" Лаутаро Мартинес, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барса" возвращается к идее трансфера Лаутаро

Каталонский клуб, по данным Fichajes, активизировал поиски нового лидера атаки, готовясь к скорому уходу Левандовски. В список приоритетов спортивного руководства снова вошёл Лаутаро Мартинес — игрок, которого в "Барсе" считают идеальным по возрасту, уровню и потенциалу.

Аргентинец уже давно находится в сфере интересов клуба, а его окружение, по сообщениям испанских СМИ, готово рассматривать варианты продолжения карьеры за пределами Милана, если на стол появится действительно амбициозный проект.

Цена вопроса — 120 миллионов: ключевая трудность сделки

Главным препятствием для "Барселоны" остаётся стоимость нападающего. "Интер" оценивает свою звезду не менее чем в 120 миллионов евро и не намерен обсуждать меньшие суммы. К тому же контракт Лаутаро действует до 2029 года, что значительно усиливает позиции итальянского клуба на переговорах.

Финансовые ограничения в рамках фэйр-плей вынуждают каталонцев просчитывать каждый шаг и оценивать, насколько такая крупная инвестиция будет оправданной в долгосрочной перспективе.


Почему Лаутаро фаворит каталонцев

Мартинеса рассматривают как форварда, способного сразу усилить команду и одновременно стать долгосрочным решением. Он универсален, силён в игре в штрафной, умеет работать в связках и отличается высокой интенсивностью — качествами, которые "Барсе" не хватает после снижения формы Левандовски.

При этом спортивный отдел во главе с Деку анализирует, может ли трансфер Лаутаро стать тем самым шагом, который определит стратегию клуба на ближайшие годы. Пока решение не принято, но интерес каталонцев — абсолютно реальный.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
11 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
12 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
13 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
14 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
15 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
16 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 декабря 00:45   •   не начат
Торино
Торино
(Турин)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Торино
Ничья
Милан
Проголосовало 17 человек

