"Барселона" нашла нового кандидата на замену Левандовски: ему 28 и стоит 120 миллионов

Руководство "Барселоны" определило потенциального кандидата на замену польского нападающего Роберта Левандовски — им стал аргентинский капитан миланского "Интера" Лаутаро Мартинес, передают Vesti.kz.

"Барса" возвращается к идее трансфера Лаутаро

Каталонский клуб, по данным Fichajes, активизировал поиски нового лидера атаки, готовясь к скорому уходу Левандовски. В список приоритетов спортивного руководства снова вошёл Лаутаро Мартинес — игрок, которого в "Барсе" считают идеальным по возрасту, уровню и потенциалу.

Аргентинец уже давно находится в сфере интересов клуба, а его окружение, по сообщениям испанских СМИ, готово рассматривать варианты продолжения карьеры за пределами Милана, если на стол появится действительно амбициозный проект.

Цена вопроса — 120 миллионов: ключевая трудность сделки

Главным препятствием для "Барселоны" остаётся стоимость нападающего. "Интер" оценивает свою звезду не менее чем в 120 миллионов евро и не намерен обсуждать меньшие суммы. К тому же контракт Лаутаро действует до 2029 года, что значительно усиливает позиции итальянского клуба на переговорах.

Финансовые ограничения в рамках фэйр-плей вынуждают каталонцев просчитывать каждый шаг и оценивать, насколько такая крупная инвестиция будет оправданной в долгосрочной перспективе.

Почему Лаутаро фаворит каталонцев

Мартинеса рассматривают как форварда, способного сразу усилить команду и одновременно стать долгосрочным решением. Он универсален, силён в игре в штрафной, умеет работать в связках и отличается высокой интенсивностью — качествами, которые "Барсе" не хватает после снижения формы Левандовски.

При этом спортивный отдел во главе с Деку анализирует, может ли трансфер Лаутаро стать тем самым шагом, который определит стратегию клуба на ближайшие годы. Пока решение не принято, но интерес каталонцев — абсолютно реальный.

