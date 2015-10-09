Мбаппе с переломом, но в строю: "Реал" получил тревожный сигнал перед Лигой чемпионов

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил перелом безымянного пальца на левой руке в проигранном матче 15-го тура Ла Лиги против "Сельты" (0:2), сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Как уточняет источник, травма была получена по ходу встречи чемпионата Испании, однако француз сумел доиграть матч до финального свистка. При этом повреждение не должно помешать его участию в игре с "Манчестер Сити" в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, которая запланирована на 10 декабря.

Отметим, что не обошлось без потерь и в обороне — защитник "сливочных" Эдер Милитао также травмировался в поединке с "Сельтой".

В текущем сезоне Мбаппе демонстрирует впечатляющую результативность: в 25 матчах за клуб и сборную он уже забил 30 мячей и отдал семь голевых передач.

